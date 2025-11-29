Potrivit structurilor de securitate, cele două drone au pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia „Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului”. Aparatele au fost nedetectabile pe radar, unul dintre elementele care îngrijorează cel mai mult autorităţile, având în vedere că astfel de dispozitive pot intra neobservate în zone locuite sau pot pune în pericol infrastructura critică.

Ulterior, Poliţia de Frontieră a fost informată de partea ucraineană că dronele au fost observate pe ruta „Velikaia Kosniţa (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca”, traversând frontiera de stat în ambele direcţii, notează newsmaker.md.

Instituţiile statului anunţă că au început toate procedurile stabilite de legislaţia în vigoare pentru astfel de incidente. Echipe mixte de intervenţie verifică zonele pe unde s-ar fi deplasat dronele, însă până acum nu au fost descoperite obiecte sau resturi care să prezinte riscuri pentru populaţie.

Totodată, autorităţile analizează imaginile din sistemele de supraveghere și datele radar pentru a reconstrui traseul exact al aparatelor și pentru a stabili dacă au existat momente în care acestea ar fi putut ameninţa instalaţii militare, puncte energetice sau zone dens populate.

Survolul neautorizat de vineri vine într-un context în care Moldova se află sub o presiune tot mai mare, din cauza atacurilor din ce în ce mai intense asupra Ucrainei. Fragmente de rachete, drone căzute și undele de șoc ale exploziilor din țara vecină au afectat în ultimii ani nordul și sudul Moldovei, determinând autorităţile să îşi întărească măsurile de securitate aeriană.

Responsabilii de securitate subliniază că astfel de drone — indiferent dacă sunt ruseşti, ucrainene sau de altă provenienţă — reprezintă un risc major pentru locuitori. Chiar și dronele neînarmate pot provoca accidente grave dacă se prăbuşesc peste case sau linii electrice.

Acest episod nu este singular. Pe 25 noiembrie, în timp ce Rusia lansa un nou atac masiv asupra Ucrainei, „şase drone au pătruns ilegal în spaţiul aerian al Republicii Moldova”. Una dintre ele, de producţie rusească și purtând simbolul „Z”, interzis în Moldova, s-a prăbuşit pe acoperişul unei case din Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat atunci „încălcarea gravă a spaţiului aerian”, calificând situaţia drept „un risc major pentru siguranţa cetăţenilor”. În consecinţă, ambasadorul agreat al Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat pentru explicaţii.

Ozerov fusese chemat și pe 20 noiembrie, după ce în ajun, pe 19 noiembrie, alte două drone au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. La fel ca în cazurile ulterioare, Chişinăul a transmis o nouă notă de protest, însă diplomatul rus a contestat concluziile autorităţilor, susţinând că „nu au fost prezentate probe care să demonstreze că dronele ar fi de origine rusească”.

Aceste poziţii contradictorii între declaraţiile oficialilor moldoveni și reacţiile Moscovei alimentează o tensiune diplomatică persistentă.

Numărul tot mai mare de incidente aeriene a determinat autorităţile să deschidă opt cauze penale în perioada 2023–2024 privind survolările neautorizate. Dosarele vizează atât încălcările spaţiului aerian, cât şi posibile riscuri la adresa securităţii naţionale.

Deşi până acum nu au existat victime, autorităţile avertizează că probabilitatea unor incidente grave creşte pe măsură ce atacurile asupra Ucrainei se intensifică, iar dronele — intenţionate sau scăpate de sub control — pot ajunge pe teritoriul Republicii Moldova.

Republica Moldova se confruntă cu o serie alarmantă de încălcări ale spaţiului aerian, iar incidentul de vineri confirmă vulnerabilitatea continuă a regiunii. În timp ce războiul din Ucraina se prelungeşte, riscul ca astfel de drone să intre accidental sau deliberat în teritoriul moldovean rămâne ridicat. Autorităţile investighează fiecare incident în parte, însă presiunea asupra sistemului de securitate creşte de la lună la lună.