Industria aviatică reduce mii de zboruri înainte de sezonul estival! Industria aviatică traversează o perioadă dificilă chiar înaintea unuia dintre cele mai aglomerate sezoane turistice ale anului. Mii de zboruri sunt deja eliminate din programele companiilor aeriene, iar lipsa combustibilului pentru aeronave începe să își facă simțite efectele atât în Europa, cât și în alte regiuni ale lumii.

Pentru mulți pasageri care și-au planificat vacanțele la final de mai sau la începutul verii, situația devine complicată, deoarece itinerariile rezervate cu luni în avans riscă să fie modificate semnificativ sau chiar anulate. Operatorii aerieni reduc frecvența curselor, schimbă tipurile de aeronave utilizate și, în unele cazuri, renunță complet la anumite rute.

Datele analizate de compania specializată Cirium indică faptul că aproximativ 13.000 de zboruri programate pentru luna mai au fost anulate de transportatorii aerieni. În același timp, aproape două milioane de locuri au dispărut din sistemele de rezervare în doar ultimele două săptămâni ale lunii aprilie, ceea ce arată o ajustare rapidă a capacității globale într-o perioadă în care, în mod obișnuit, cererea pentru călătorii este în creștere. Astfel, numărul total de locuri disponibile la nivel mondial pentru luna mai a scăzut de la 132 de milioane la 130 de milioane.

Primele efecte ale acestor modificări sunt deja vizibile în Marea Britanie și în mai multe state europene, unde familiile care se pregăteau pentru vacanțele de la finalul lunii mai ar putea primi notificări de anulare sau schimbare a zborurilor rezervate.

Printre operatorii care au început să își reducă programele de zbor se numără unele dintre cele mai importante companii aeriene din Europa și nu numai, precum Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways și KLM. În multe cazuri, măsurile nu presupun doar anularea unor curse, ci și înlocuirea aeronavelor cu unele de capacitate mai mică, pentru a reduce consumul de combustibil și costurile operaționale. Lufthansa este una dintre companiile cel mai puternic afectate de actuala situație, după ce a redus aproximativ 20.000 de rute scurte din programul de vară. Această decizie are ca scop optimizarea utilizării resurselor și menținerea doar a curselor considerate esențiale pentru rețeaua sa.

Cele mai afectate sunt companiile din regiunea Golfului, însă măsuri similare au fost adoptate și de alți mari transportatori din lume, printre care Lufthansa, British Airways, Air France-KLM, Turkish Airlines și Air China. Lista companiilor care au anulat zboruri în luna aprilie, realizată de experți, include Turkish Airlines, Air China, Lufthansa, Emirates, United Airlines, British Airways, American Airlines, All Nippon Airways, KLM, Delta, Japan Airlines, Singapore Airlines, Air France, Air Canada și Etihad.

Pentru pasageri, aceste schimbări se pot traduce prin reprogramări ale zborurilor și, în unele cazuri, prin vacanțe mai scurte decât cele planificate inițial, pe măsură ce companiile aeriene încearcă să se adapteze constrângerilor actuale din piață.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, la data de 12 mai 2026, este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate, disponibile pe pagina de Internet a aeroportului Brussels Airport: https://www.brusselsairport.be/en/passengers.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanență al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.