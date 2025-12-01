Airbus anunță că majoritatea avioanelor A320 au primit deja actualizarea software necesară pentru a corecta o eroare care ar fi putut afecta comenzile de zbor. În prezent, mai puțin de 100 de aeronave necesită încă această actualizare, potrivit Associated Press.

Producătorul european de avioane a precizat luni, într-un comunicat, că „marea majoritate” a aeronavelor de pasageri pe distanțe scurte aflate în serviciu „au beneficiat acum de modificările necesare”.

„Colaborăm cu companiile aeriene cliente pentru a sprijini modificarea celor mai puțin de 100 de aeronave rămase, pentru a ne asigura că acestea pot fi repuse în serviciu”, se arată în mesajul transmis de Airbus, potrivit sursei citate.

Situația a fost semnalată săptămâna trecută, când Airbus a anunțat că „radiația solară intensă” poate corupe date esențiale pentru funcționarea comenzilor de zbor. Companiile aeriene au fost îndemnate să ia „măsuri de precauție imediate”.

Se presupune că această problemă a fost implicată în scăderea bruscă a altitudinii unui avion JetBlue care zbura de la Cancun, Mexic, la Newark, New Jersey, pe 30 octombrie, incident soldat cu 15 răniți, unii dintre ei necesitând îngrijiri medicale la spital.

Autoritățile de aviație, inclusiv Administrația Federală a Aviației din SUA și Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, au cerut companiilor să rezolve problema prin actualizarea software-ului. Peste 500 de aeronave înregistrate în SUA, inclusiv avioane American Airlines și Delta, au fost afectate, însă traficul aerian nu a suferit perturbări majore.

«Wizz Air confirmă că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes în noaptea de 28-29 noiembrie pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320. Toate zborurile de sâmbătă au fost operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situații.