Aeroportul Internațional București–Băneasa „Aurel Vlaicu” se pregătește pentru o schimbare majoră în modul de operare, după ce conducerea a decis oprirea tuturor zborurilor de noapte, ca urmare a plângerilor repetate venite din partea locuitorilor din zonă.

Măsura marchează un pas important în transformarea aeroportului într-un „city airport”, concept întâlnit în marile capitale europene, unde activitatea se desfășoară exclusiv pe timp de zi, pentru a reduce impactul asupra comunităților din apropiere.

Decizia conducerii Aeroportului Băneasa de a suspenda zborurile pe timp de noapte vine după numeroase sesizări din partea locuitorilor care reclamă nivelul ridicat de zgomot al motoarelor aeronavelor. Aeroportul, pe care operează în prezent doar două companii low-cost, se confruntă de mai bine de un an cu nemulțumiri recurente din partea comunității locale.

Situația nu este una nouă; în trecut, presiunile locuitorilor au determinat deja oprirea zborurilor de linie din cauza disconfortului fonic.

Deși activitatea de noapte va fi suspendată, aeroportul nu poate fi închis complet. Testamentul prințului George Valentin Bibescu, fondatorul Aeroportului Băneasa, stipulează că, în momentul în care nicio aeronavă nu va mai decola de aici, terenul și infrastructura trebuie retrocedate moștenitorilor săi.

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, Theodor Postelnicu, a explicat joi, în cadrul Maratonului Infrastructurii și Mobilității, că numeroasele plângeri i-au determinat pe administratori să regândească strategia aeroportului.

El a spus că se dorește transformarea Băneasa într-un „city airport” cu operare exclusiv pe timp de zi, măsură menită să reducă disconfortul pentru comunitatea învecinată.

„Avem foarte multe plângeri şi solicitări din cauza zgomotului şi vă pot spune poate şi în premieră că strategia aeroportului Băneasa vizează a fi un city airport, astfel încât noaptea să nu mai zboare avioane. Într-adevăr, aeroportul a fost primul, dar trebuie să ne gândim şi la comunitatea de acolo”, a afirmat Theodor Postelnicu.

Pe lângă modificările de operare, Aeroportul Băneasa a obținut recent și recunoaștere internațională. Consiliul Internațional al Aeroporturilor (ACI) a reacreditat aeroporturile din București în privința gestionării emisiilor de carbon.

Aeroportul Henri Coandă–Otopeni a fost reacreditat la Nivelul 3, iar Aeroportul Băneasa la Nivelul 2, ambele certificate fiind valabile până la 30 iunie 2026.

Nivelul 2 vizează determinarea surselor de emisii, calcularea și raportarea amprentei de carbon, precum și demonstrarea reducerilor de emisii, în timp ce Nivelul 3 include și monitorizarea emisiilor terților și implicarea acestora în reducerea poluării.