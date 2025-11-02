Compania aeriană low-cost Wizz Air pregătește lansarea unui serviciu cu facilități superioare pentru pasagerii dispuși să plătească o taxă suplimentară, marcând o schimbare notabilă în strategia sa orientată exclusiv pe costuri reduse.

Noul produs, denumit „Wizz Class”, va fi testat începând din decembrie pe rute care pleacă din Londra, Roma, Varșovia, București și Budapesta, potrivit anunțului făcut de directorul executiv al companiei, Michael Delehant.

Oficialul a explicat că serviciul va oferi pasagerilor posibilitatea de a selecta locuri din zona centrală a aeronavei, unde spațiul pentru brațe și picioare este mai generos. În plus, pachetul include îmbarcare prioritară, un bagaj de mână și un loc garantat în compartimentul superior al cabinei.

Totuși, biletul nu va include alte beneficii la bord, cum ar fi mâncare sau băuturi gratuite ori servicii exclusive.

Delehant a menționat că tarifele nu vor depăși costul unui loc suplimentar și a insistat asupra faptului că inițiativa nu are scopul de a genera venituri suplimentare în mod abuziv.

„În privința tarifelor, prețul nu va fi mai mare decât costul unui loc suplimentar. Nu este o încercare de a stoarce bani de la pasageri”, a afirmat Michael Delehant, citat de Daily Mail.

Silvia Mosquera, director comercial al Wizz Air, a explicat că lansarea serviciului „Wizz Class” vine ca răspuns la solicitările clienților care doresc un nivel mai ridicat de confort și o debarcare mai rapidă, fără a renunța la avantajele tarifelor reduse.

Aceasta a precizat că produsul se adresează în special celor care călătoresc frecvent în interes de serviciu și preferă un echilibru între preț și comoditate. Totodată, compania intenționează să anunțe și alte beneficii suplimentare odată cu lansarea oficială.

„Lansarea Wizz Class vine după feedbackul primit de la tot mai mulți pasageri care călătoresc în interes de serviciu, apreciază tarifele reduse, dar preferă un plus de confort în timpul zborului”, a precizat Silvia Mosquera.

În prezent, Wizz Air oferă doar locurile din primul rând și cele de la ieșirile de urgență ca opțiuni pentru spațiu suplimentar, iar pasagerii cu „Wizz Plus” sau „Privilege Pass” își pot alege locurile fără taxe suplimentare.

Prin introducerea „Wizz Class”, compania urmează exemplul altor transportatori low-cost, precum Ryanair și easyJet, care au implementat în ultimii ani servicii similare pentru a atrage clienții business.

Anunțul vine în contextul relansării abonamentului anual „All You Can Fly”, unul dintre cele mai populare produse Wizz Air.

Pentru echivalentul a 439 de lire sterline, deținătorii pot zbura nelimitat timp de un an către 34 de destinații din Europa și Orientul Mijlociu, însă numărul abonamentelor disponibile va fi limitat la 10.000.

Oferta presupune și câteva restricții: fiecare zbor necesită o taxă de rezervare de 9,99 euro, iar biletele pot fi achiziționate doar cu maximum 72 de ore înainte de plecare, în funcție de disponibilitate. Conform datelor companiei, posesorii abonamentului efectuează în medie nouă zboruri anual.