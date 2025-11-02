Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a mărit taxa de cogenerare de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh. Creșterea este de 62% față de nivelul din 2024.

Această taxă, inclusă în factura de energie electrică, are rolul de a finanța producția combinată de energie termică și electrică, considerată o metodă mai eficientă și mai puțin poluantă.

Potrivit deciziei ANRE, noul tarif a intrat în vigoare începând cu 1 noiembrie 2025. În teorie, taxa ar trebui să susțină investițiile în centrale de cogenerare moderne, dar pentru consumatorul casnic efectul imediat este o scumpire a energiei.

Pentru un consum lunar de 200 kWh, creșterea aduce o scumpire de aproximativ 1 leu. Estimările arată că impactul asupra prețului final al energiei este de aproape 0,5%. La fiecare 100 kWh consumați, se adaugă aproximativ 0,50 lei, potrivit Gândul.

Deși suma poate părea mică la prima vedere, efectul cumulat se va simți mai ales în sezonul rece, când consumul de energie și încălzire este mai mare. În plus, taxa de cogenerare se adaugă altor componente din factura de curent: accize, TVA, tarife de distribuție și alte costuri reglementate.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență este o taxă reglementată, introdusă în 2009, care se aplică tuturor consumatorilor de energie din România. Sumele colectate sunt folosite pentru a sprijini producătorii care generează simultan energie electrică și termică prin tehnologii moderne și eficiente.

În ultimii ani, autoritățile au menținut taxa la un nivel constant, însă majorarea actuală reprezintă cea mai mare creștere din ultimul deceniu.

De menționat că, doar 40% din valoarea unei facturi la energie electrică reprezintă costul real al energiei. Restul de 60% este compus din taxe și tarife stabilite de autorități, potrivit lui Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

„Deci 60% sunt alte scheme-suport: de cogenerare, de certificate verzi, tarifele de distribuție, transport, TVA și acciza. Când alte lucruri înseamnă 60% din factură, o ieftinire a energiei pe piața angro va avea un efect destul de redus în factura finală”, a explicat Urluescu.

El a menționat că în ultimele luni, mai multe componente reglementate au fost majorate succesiv, chiar dacă autoritățile au promis reducerea facturilor.