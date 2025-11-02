Proiectul de regulament al ANRE prevede că energia termică destinată consumului comun de încălzire va fi împărțită proporțional cu cota indiviză deținută de fiecare proprietar sau utilizator de spațiu din imobil.

Această obligație va reveni tuturor locatarilor, indiferent dacă apartamentul este conectat sau nu la sistemul de alimentare centralizată (SACET) ori la o sursă locală de încălzire.

În practică, asta înseamnă că și locatarii care s-au debranșat de la sistemul centralizat vor plăti o parte din costurile comune, aferente pierderilor și încălzirii spațiilor comune, cum ar fi casa scării sau subsolurile, potrivit profit.ro.

Stabilirea consumului pentru fiecare apartament sau spațiu se va face prin mai multe metode:

pe baza contoarelor individuale, acolo unde acestea există și pot fi citite;

prin calcul, pentru locuințele conectate la sistem, dar care nu dispun de contor individual;

prin estimare, în cazurile în care citirea contoarelor este imposibilă din motive tehnice sau obiective.

În situațiile de intervenții neautorizate, violarea sigiliilor sau refuzul de a înlocui un contor defect, repartizarea se va face prin calcul, fără a lua în considerare eventualele date declarate de proprietar.

Pentru locuințele deconectate complet de la SACET, consumul individual de energie termică va fi zero, însă locatarii vor continua să achite partea aferentă consumului comun.

Autoritatea de Reglementare susține că aplicarea noilor reguli va contribui la o reducere semnificativă a consumului de energie termică, în funcție de comportamentul fiecărui consumator, de temperatura dorită, de gradul de ocupare a locuinței și de condițiile meteo.

De asemenea, ANRE consideră că facturarea pe baza consumului real, măsurat de contoare individuale, le oferă locatarilor posibilitatea de a controla mai bine cheltuielile și de a adopta un consum responsabil.

Potrivit Comisiei Europene, încălzirea și răcirea locuințelor reprezintă aproximativ 50% din cererea totală de energie a utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, iar 80% din această cantitate este consumată în clădiri.

Prin urmare, o repartizare echitabilă și transparentă a costurilor poate contribui la scăderea consumului de energie, la reducerea subvențiilor pentru termoficare și la limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu obiectivele de decarbonare asumate de România.