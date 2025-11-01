Panourile fotovoltaice pot fi montate fără autorizație de construire, dacă nu modifică structura clădirii și dacă sunt destinate autoconsumului. Totuși, racordarea la rețea și exploatarea legală se fac doar prin procedurile stabilite de ANRE.

Potrivit art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, montarea panourilor fotovoltaice destinate prosumatorilor se poate face fără autorizație, indiferent dacă acestea sunt instalate pe clădiri, anexe gospodărești sau chiar pe sol.

Condiția este ca lucrările să nu modifice structura de rezistență a clădirii și să nu afecteze aspectul arhitectural în zonele protejate.

În plus, începând cu modificarea Legii 50/1991 prin Legea nr. 166/2023, și panourile fotovoltaice sau solare montate la sol, pentru consum propriu, se pot instala fără autorizație de construire, exact ca cele montate pe acoperiș, dacă sunt destinate autoconsumului.

În schimb, dacă locuința se află într-o zonă istorică sau protejată, pot fi cerute avize suplimentare de la direcțiile de urbanism sau de la Ministerul Culturii. În aceste cazuri, autorizația devine obligatorie, chiar dacă pentru alte zone nu ar fi necesară.

De asemenea, trebuie autorizație și în următoarele situații:

dacă panourile se montează pe un teren diferit de cel aferent locuinței, de exemplu, un teren agricol extravilan;

dacă implică structuri metalice mari, fundații turnate, piloni sau lucrări permanente în sol;

dacă instalația este de mari dimensiuni (peste 400 kW) sau are scop comercial.

Prin urmare, în cazurile în care panourile sunt montate pe acoperișul casei, nu este necesară o autorizație.

Dacă vrei să produci energie și să livrezi surplusul în rețea, trebuie să obții calitatea de prosumator.

Conform Ordinului ANRE nr. 15/2022, persoanele fizice și juridice care dețin centrale fotovoltaice cu o putere instalată de până la 400 kW pe loc de consum pot deveni prosumatori, dar numai după ce finalizează procesul de racordare.

Etapele sunt următoarele:

Depune cererea de racordare la operatorul de distribuție; Se emite avizul tehnic de racordare și, ulterior, certificatul de racordare; Se montează sistemul de măsurare bidirecțional și se înregistrează în evidențele ANRE.

Doar după aceste etape poți livra legal energie în rețea și poți primi compensarea pentru energia produsă. Dacă sistemul este conectat fără avizul operatorului, energia injectată nu va fi plătită, iar proprietarul riscă amenzi.

Lucrările executate fără autorizație în cazurile unde aceasta este obligatorie constituie contravenție, potrivit art. 26 din Legea 50/1991, și se sancționează cu amenzi între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate și amplasament.

Primăria poate dispune oprirea lucrărilor și chiar desființarea construcției, dacă proprietarul nu poate obține o autorizație de regularizare ulterior.

Totodată, Legea energiei 123/2012, la art. 93, prevede amenzi de până la 200.000 lei pentru racordarea sau funcționarea neautorizată a instalațiilor electrice. În plus, operatorul de distribuție are dreptul să întrerupă alimentarea dacă sistemul nu este avizat ANRE.

Un alt risc important, în caz de incendiu, avarie sau accident cauzat de o instalație montată ilegal, asiguratorul poate refuza despăgubirea, invocând lipsa conformității tehnice a echipamentelor.

Înainte de a cumpăra sau instala panouri solare, este recomandat să verifici la primăria locală dacă imobilul este într-o zonă protejată și dacă este necesară autorizație.

În plus, apelează la instalatori autorizați ANRE, care pot oferi consultanță privind racordarea și documentația tehnică. De asemenea, verifică și compatibilitatea instalației electrice existente cu sistemul fotovoltaic dorit. Ulterior, soliciți un aviz tehnic de racordare și păstrezi toate documentele emise de distribuitor.