Acesta a explicat că, în astfel de cazuri, specialiștii trebuie să intervină pentru a analiza cauzele și a lua măsuri, așa cum o echipă medicală oferă primul ajutor unui pacient, fără a amâna intervenția.

Reprezentantul ANRE a atras atenția că au fost neglijate unele condiții minime prevăzute în legislație privind obligațiile operatorilor, furnizorilor și clienților finali. El a amintit existența unui Ordin care stabilește clar responsabilitățile fiecărei părți în lanțul de furnizare a gazului.

Potrivit acestuia, simpla efectuare a verificărilor și reviziilor tehnice la intervale de doi, respectiv zece ani, nu este suficientă dacă nu se ține cont de întreaga instalație, inclusiv de cea comună din blocuri. O singură neconformitate într-o locuință poate genera riscuri majore pentru toți locatarii.

„Eu cred că operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în momentul când este un semnal că e o defecţiune. Nu vine salvarea, 112, la un pacient şi îi arată o listă de medici şi o listă de spitale. Îi acordă primul ajutor. Ori, specialistul este cel care trebuie să evalueze ce se întâmplă în asemenea situaţii”, a declarat Mircea Man.

Oficialul a făcut referire la incidentele din Mioveni, unde, în urma unui control, s-a constatat că odorizarea gazului depășea limitele impuse de reglementări. Totuși, verificările au scos la iveală sute de defecțiuni în apartamente și case, ceea ce demonstrează nevoia urgentă de controale mai riguroase și de informare constantă a consumatorilor. El a insistat ca operatorii și furnizorii să comunice corect și la timp importanța verificărilor și reviziilor periodice, pentru prevenirea incidentelor.

„Astăzi ne uităm şi spunem de verificarea care se face la 2 ani, revizia care se face la 10 ani. Nu este de ajuns să îţi faci în propriul apartament verificarea şi revizia dacă se uită de casa scării, dacă doar unul din bloc nu-şi face verificarea. Nu aş vorbi de evenimentul de la Rahova, dar n-am să mă feresc de el…O să vorbesc de cel de la Mioveni. Avem un control acolo dacă odorizarea a fost peste măsura şi peste procentele impuse de ordin, dar a arătat un lucru: că s-au găsit sute de defecte în apartamente, în case. Deci este un lucru minim şi din partea operatorilor şi din partea furnizorilor pentru a informa la timp şi corect să se facă verificările şi reviziile”, a mai spus oficialul ANRE.

Mircea Man a subliniat că energia electrică și gazul nu tolerează abateri de la regulile de siguranță, iar toți actorii din domeniu trebuie să respecte cu strictețe obligațiile legale.

„Atât energia electrică, cât şi gazul, nu ne iartă”, a subliniat acesta.

El a mai precizat că ANRE desfășoară controale periodice asupra miilor de firme autorizate, conform unui grafic stabilit, iar orice sesizare legată de activitatea unei companii este analizată într-un termen limitat. În astfel de situații, autoritatea verifică modul în care sunt respectate cerințele de siguranță, atât în privința verificărilor tehnice, cât și a reviziilor periodice.

„Aceste obligaţii nu sunt mofturi, ele trebuie făcute. Sunt mii de firme care sunt verificate pe un grafic periodic, iar de câte ori este o sesizare privind o anumita firmă, controlul autorităţii într-un termen limitat verifică aceste lucruri”, a completat secretarul general al ANRE.

Secretarul general al ANRE a făcut aceste declarații în cadrul celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de Distribuție Energie Electrică România (DEER). Evenimentul a reunit reprezentanți importanți ai sectorului energetic și ai industriei IT, oferind un cadru de discuție pentru consolidarea siguranței și rezilienței infrastructurii energetice naționale.