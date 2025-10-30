Explozie Rahova. Este vorba despre un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din București, compania care a efectuat verificarea rețelei de gaze de la blocul respectiv.

De asemenea, în dosar sunt vizate și două persoane juridice: Distrigaz și Amproperty Construct SRL, societate autorizată de ANRE.

Parchetul a informat că, potrivit probelor strânse până în prezent, suspecții — atât persoane fizice, cât și juridice — ar fi încălcat legislația și instrucțiunile de lucru privind identificarea și remedierea defecțiunilor la sistemul de alimentare cu gaze naturale în perioada 16–17 octombrie 2025.

Această neglijență ar fi permis acumularea de gaze în imobilul de pe strada Vicina, din Sectorul 5, ceea ce a condus la explozia de pe 17 octombrie, produsă la ora 09:08. Tragedia s-a soldat cu moartea a trei persoane, rănirea altor 15, distrugerea a 54 de apartamente și avarierea a 30 de autoturisme.

Anchetatorii susțin că angajatul Distrigaz care a intervenit dimineața zilei de 16 octombrie, ca urmare a unei sesizări privind miros de gaz, „nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu”. Procurorii precizează că acesta nu a identificat corect tipul defecțiunii din rețeaua de distribuție, nu a luat măsuri de siguranță și nu a informat superiorii pentru stabilirea modalității de securizare a zonei.

Referitor la firma Amproperty Construct SRL și angajații săi, anchetatorii susțin că aceștia nu ar fi notificat imediat operatorul de distribuție, nu au identificat corect defectul și au părăsit zona înainte ca gazele naturale să fie eliminate complet și înainte de sosirea echipei de intervenție. De asemenea, nu ar fi extins verificările în întreaga zonă unde gazul ar fi putut pătrunde.

Procurorii precizează că operatorul de distribuție a gazelor naturale fusese solicitat de patru ori, între 16 și 17 octombrie, pentru intervenții la același imobil, însă nu și-ar fi respectat obligațiile legale privind siguranța rețelei. În mod concret, acesta nu a trimis o echipă de intervenție pentru a lua măsurile urgente necesare și nu a gestionat corespunzător apelurile primite în dimineața zilei exploziei.

În cadrul anchetei au fost efectuate opt percheziții, atât la sediile celor două firme, cât și la locuințele a șase persoane fizice, fiind ridicate documente, înscrisuri și suporturi de stocare care vor fi analizate în continuare de procurori.