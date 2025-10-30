Distrigaz Sud Rețele a precizat că a fost informată oficial despre noul statut în anchetă și că tragedia din 17 octombrie impune o abordare responsabilă.

Compania a transmis că își reafirmă solidaritatea față de familiile victimelor, apropiații acestora și toate persoanele afectate de această tragedie, subliniind că pierderea de vieți omenești obligă la cea mai mare transparență și un simț profund al responsabilității.

Reprezentanții societății au adăugat că ancheta este în desfășurare, iar cauzele nu au fost încă stabilite. În comunicatul transmis, se precizează că experții desemnați analizează în continuare circumstanțele exacte ale deflagrației și că, până la acest moment, nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București prin care s-a adus la cunoștința Distrigaz Sud Rețele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziția. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate față de familiile victimelor, apropiații acestora și toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieți au fost pierdute, alți oameni au fost răniți, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparență și de un simț profund al responsabilității. În același timp, reamintim că experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite, putând fi implicați o multitudine de factori, așa cum a fost arătat în spațiul public. În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, transmite compania.

În aceeași poziție publică, conducerea companiei a arătat că toate procedurile desfășurate până în prezent respectă legislația în vigoare.

Oficialii companiei au mai arătat că au încredere în procesul judiciar și în faptul că ancheta va fi una riguroasă, imparțială și aprofundată, urmând să fie prezentate toate dovezile care susțin corectitudinea acțiunilor efectuate până acum.

Distrigaz Sud Rețele a mai transmis că își susține angajații implicați în anchetă și reafirmă angajamentul față de siguranța publică. În comunicat se precizează că angajamentul nostru față de siguranța persoanelor și a bunurilor rămâne absolut, iar compania își exprimă deplina solidaritate cu toți angajații implicați în anchetă.