Surse judiciare au confirmat că cele trei persoane reținute – un angajat al companiei de distribuție a gazelor naturale, Distrigaz, și doi angajați ai societății private Anproperty Construct SRL – sunt acuzate că nu ar fi luat măsuri corespunzătoare în urma verificărilor efectuate la imobilul care a explodat. Firma privată are interdicție temporară de a-și continua activitatea.

Oficial, Parchetul Curții de Apel București nu a transmis încă numele persoanelor implicate sau detalii privind implicarea lor directă în producerea tragediei, însă sursele citate de presă arată că acestea ar fi efectuat controale la sistemul de gaze al blocului în zilele premergătoare exploziei.

Miercuri dimineață, polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare în cadrul anchetei – patru în București, două în județul Ilfov și câte una în Prahova și Teleorman.

Descinderile au vizat sediul central al Distrigaz, unde au fost ridicate documente, rafturi și unități de stocare pentru a fi analizate de anchetatori, dar și sediul firmei private implicate în verificarea instalației de gaze.

Anchetatorii au căutat documente, contracte, avize şi unităţi de stocare de date care ar putea ajuta la stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor în cazul deflagraţiei.

Șase persoane au fost conduse la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru audieri.

„În această dimineaţă, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi juridice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziţii, 4 sunt efectuate în Bucureşti, 2 în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman”, au transmis reprezentanții IGPR, miercuri dimineață.

Explozia din cartierul Rahova, produsă la data de 17 octombrie, a distrus un bloc de locuințe și a provocat moartea a trei persoane, rănirea altor 15 și pagube majore materiale. Ancheta deschisă în urma incidentului vizează infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili dacă neglijența în verificarea sistemului de gaze a contribuit la producerea tragediei și dacă au fost încălcate procedurile legale de siguranță în exploatarea instalațiilor.