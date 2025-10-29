Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că România și Statele Unite se află în faza finală a negocierilor pentru un acord de investiții în valoare de 30 de miliarde de dolari. Potrivit oficialului, parteneriatul va acoperi proiecte din sectoare strategice, precum energia nucleară, hidroenergia, producția de energie din gaze naturale și dezvoltarea capacităților de inteligență artificială.

„Cu partenerii noștri din Statele Unite m-am întâlnit în persoană cu omologul meu Chris Wright, cu șeful Energy Dominance Council al Casei Albe Gerhard Acker, cu trimisul special al lui Donald Trump pe parteneriate globale și am început o analiză aplicată și suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde în privința investițiilor în România în energie nucleară, energie hidro, energie bazată pe gaze naturale și AI Factory și AI Gigafactory”, a declarat Ivan, la Europa FM.

Oficialul român a explicat că negocierile au început în urmă cu mai multe luni și implică echipe tehnice din ambele țări. În discuție se află inclusiv transferul de tehnologie americană și crearea unor centre industriale de producție și cercetare în România.

Aceste proiecte, susțin reprezentanții ministerului, ar urma să genereze locuri de muncă înalt specializate și să accelereze tranziția către surse de energie cu emisii reduse.

Unul dintre punctele centrale ale viitorului acord îl constituie programul nuclear de la Cernavodă, care prevede retehnologizarea reactoarelor 1 și 2 și construcția unităților 3 și 4. Ministrul a precizat că tehnologia va fi de proveniență americană, ceea ce, în opinia sa, va contribui la creșterea siguranței și eficienței sistemului energetic național.

„Aceste SMR-uri sunt o prioritate extrem de importantă în contextul în care vor asigura energie pe următorii 30 de ani”, a afirmat Bogdan Ivan.

Proiectele nucleare vor fi coordonate în parteneriat cu companii americane specializate, iar autoritățile române estimează că primele lucrări ar putea începe după semnarea acordului, cel mai târziu în prima parte a anului viitor. În paralel, se analizează și posibile investiții în cercetare și instruirea personalului tehnic pentru operarea noilor unități.

În plus, autoritățile consideră că extinderea capacităților nucleare de la Cernavodă va reduce dependența României de importurile de energie și va permite exportul surplusului către statele vecine.

Bogdan Ivan a amintit că România este deja recunoscută pe plan european ca un pol regional în materie de energie, poziție confirmată de recentele reuniuni internaționale organizate la București. În urmă cu câteva zile, capitala a găzduit o întâlnire a miniștrilor energiei din 16 state din regiune, unde s-a discutat despre coordonarea proiectelor de infrastructură și conectivitate energetică.

„România să fie hub-ul regional în materie de energie, pentru că acum 3 zile am adus în București 16 miniștri de energie din toată regiunea care au validat rolul nostru ca organizator și voce comună, atât în raport cu Statele Unite, cât și cu Comisia Europeană”, a subliniat ministrul.

Potrivit oficialului, parteneriatele internaționale și investițiile planificate vor contribui la consolidarea securității energetice a regiunii. De asemenea, România își propune să devină un punct de interconectare între piețele energetice din Europa Centrală, Balcani și Marea Neagră, oferind acces la tehnologii și resurse moderne.

În completarea acordurilor cu Statele Unite, ministrul Energiei a anunțat că România a obținut o creștere semnificativă a fondurilor europene destinate infrastructurii energetice. Bogdan Ivan a explicat că, în urma renegocierilor recente, alocările financiare pentru investiții în rețele au fost majorate de cinci ori.

„De la un pachet de 6 miliarde pentru Europa în investiții în rețele, am obținut 30 de miliarde, de 5 ori mai mult”, a declarat ministrul.

Sursele de finanțare vor fi direcționate către modernizarea sistemelor de transport și distribuție a energiei, extinderea capacităților de stocare și dezvoltarea unor proiecte de digitalizare a rețelelor. Aceste investiții vor sprijini integrarea noilor capacități de producție și vor contribui la menținerea stabilității sistemului energetic național.

Autoritățile susțin că, odată implementate, aceste proiecte vor poziționa România printre principalii jucători din regiune în domeniul energiei curate și al tehnologiilor emergente, oferind totodată oportunități economice semnificative pentru sectorul privat.