Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat astăzi, 28 octombrie, că toate cele cinci grupuri energetice ale Complexului Energetic Oltenia vor rămâne operaționale în această iarnă, ca urmare a negocierilor purtate cu Comisia Europeană privind calendarul de închidere a capacităților pe bază de cărbune.

El a menționat că a avut, luni, o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor și cu conducerea companiei, în cadrul căreia au fost analizate următoarele etape pentru asigurarea funcționării în siguranță a Sistemului Energetic Național și pentru protejarea locurilor de muncă din zonă.

Potrivit ministrului, până în 2030 trei grupuri ale CE Oltenia vor continua să producă energie electrică: Rovinari 4 (310 MW), Rovinari 5 (310 MW) și Turceni 5 (310 MW).

Pentru celelalte două unități – Rovinari 6 și Turceni 4, ambele cu o capacitate de 310 MW – sunt evaluate scenarii tehnice care să permită menținerea acestora și după 31 august 2026, potrivit lui Bogdan Ivan, fie ca rezervă strategică, fie printr-o eventuală conservare.

De asemenea, va fi păstrată în exploatare și infrastructura de la Craiova 1 și 2, precum și grupul Govora 3.

Ministrul a afirmat că deciziile privind tranziția energetică trebuie luate în colaborare cu oamenii care lucrează efectiv în sistem și că procesul de decarbonizare trebuie realizat într-un mod eficient și echitabil, care să asigure securitatea energetică a țării și continuitatea locurilor de muncă în comunitățile dependente de industria cărbunelui.

Reamintim că Bogdan Ivan a prezentat Comisiei Europene, săptămâna trecută, un studiu independent de 6.000 de pagini, care arăta că, fără centralele pe cărbune de la CE Oltenia, România ar fi expusă riscului a 52 de ore de blackout.

Mai mult, ar fi nevoie de importuri masive de energie la prețuri ridicate, costuri ce s-ar reflecta direct în facturile consumatorilor.

„Toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă! După ce am obținut, prin negociere cu Comisia Europeană, modificarea calendarului de închidere a capacităților energetice pe bază de cărbune, am avut astăzi o nouă întânire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei. Am analizat împreună pașii următori pentru funcționarea în siguranță a sistemului energetic național și protejarea locurilor de muncă. Până în 2030, trei dintre aceste grupuri vor continua să funcționeze: Rovinari 4 – 310 MW Rovinari 5 – 310 MW Turceni 5 – 310 MW Pentru celelalte două – Rovinari 6 și Turceni 4, fiecare cu o capacitate de 310 MW – analizăm scenariile tehnice de menținere după 31 august 2026: fie în rezervă strategică, fie în conservare. De asemenea, vom păstra active grupurile Craiova 1 și 2, precum și Govora 3. Am spus mereu și o repet: colaborarea este esențială, deciziile se iau împreună cu oamenii care țin în funcțiune, zi de zi, sistemul energetic al României. Tranziția energetică trebuie să fie eficientă și echitabilă. Doar așa protejăm locurile de muncă, oferim stabilitate comunităților și garantăm securitatea energetică a țării”, a scris Bogdan Ivan astăzi, 28 octombrie, pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Ivan explica, săptămâna trecută, că, pentru a obţine menţinerea funcţionării centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, a prezentat Comisiei Europene un studiu independent de şase mii de pagini.

Acesta arăta că, fără aceste centrale, România ar risca 52 de ore de blackout, afectate fiind oraşe mari, dar şi compania Ford şi întregul sistem energetic naţional, în condiţiile în care ţara ar fi trebuit să facă importuri la preţuri foarte mari, care s-ar fi regăsit în facturile populaţiei.

