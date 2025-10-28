Hidroelectrica a anunțat marți, 28 octombrie 2025, finalizarea procesului de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, cu patru zile înainte de termenul inițial.

Lucrările programate inițial pentru perioada 23–31 octombrie au vizat optimizarea infrastructurii digitale care procesează plățile online cu cardul, astfel încât clienții să beneficieze de servicii mai eficiente și mai sigure.

Compania a transmis că succesul implementării rapide confirmă strategia sa de digitalizare accelerată și angajamentul pentru performanță operațională ridicată în relația cu utilizatorii.

Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a explicat că modernizarea s-a desfășurat fără a afecta în mod semnificativ confortul clienților. Oficialul a subliniat că finalizarea înainte de termen demonstrează profesionalismul echipei și preocuparea constantă de a construi încredere prin servicii moderne și stabile.

Totodată, reprezentantul producătorului de energie a transmis că investițiile în digitalizare nu se vor opri aici, compania având ca obiectiv crearea unei experiențe de client adaptată standardelor actuale ale pieței și evoluției tehnologice.

„Ne-am propus ca modernizarea sistemelor informatice să se desfășoare rapid și fără a afecta în mod semnificativ confortul utilizatorilor. Faptul că am reușit să finalizăm lucrările înainte de termen demonstrează atât profesionalismul echipei, cât și preocuparea constantă a Hidroelectrica pentru a livra performanță și a construi încredere. Este încă un pas pe care îl facem în direcția consolidării infrastructurii digitale a companiei. Cu siguranță nu ne vom opri aici, pentru că ne-am propus să cream o experiență de client modernă și adaptată standardelor actuale ale pieței”, a precizat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica.

Odată cu reluarea funcționalității de plată cu cardul în aplicația iHidro, utilizatorii beneficiază deja de un sistem mai rapid, mai sigur și mai stabil.

În perioada următoare, Hidroelectrica va continua îmbunătățirea platformelor digitale și extinderea soluțiilor menite să reducă birocrația și să eficientizeze interacțiunea dintre clienți și furnizor, promite compania.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.

Compania a intrat pe piața de furnizare a energie electrice către consumatorul final în anul 2020 și actualmente are în portofoliu peste 900.000 de clienți.