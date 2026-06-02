Factură greșită la energie sau gaze. Ce pot face consumatorii. Termenele legale prevăzute de lege

O factură greșită la energie electrică sau gaze naturale poate crea rapid probleme financiare pentru consumatori, mai ales în contextul în care prețurile la utilități rămân sensibile la variațiile pieței.

Legea oferă însă un cadru clar prin care clienții pot contesta sumele pe care le consideră eronate și pot solicita corectarea acestora direct la furnizor, iar în anumite situații chiar și la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Cele mai frecvente situații în care apar facturi eronate sunt legate de citirea incorectă a indexului de consum, estimările făcute de furnizor în lipsa unei autocitirii transmise la timp, erori tehnice în sistemele de facturare sau întârzieri în actualizarea datelor de consum. În unele cazuri, consumatorii se pot trezi cu sume semnificativ mai mari decât consumul real înregistrat de contor, ceea ce justifică inițierea unei sesizări oficiale.

Conform cadrului legislativ în vigoare, inclusiv prevederilor din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și reglementărilor ANRE aplicabile, furnizorii au obligația de a analiza reclamațiile clienților și de a oferi un răspuns în termen de maximum 15 zile lucrătoare. Această obligație este valabilă indiferent de modalitatea prin care este transmisă sesizarea, fie că vorbim despre e-mail, formulare online disponibile pe site-urile companiilor sau depunerea directă la ghișeu.

Consumatorii au dreptul să conteste orice factură pe care o consideră incorectă, iar procesul începe, în mod obișnuit, cu transmiterea unei cereri către furnizorul de energie sau gaze. În această solicitare trebuie menționate datele de identificare ale clientului, codul de client, adresa locului de consum și detalii despre factura contestată, inclusiv numărul și data emiterii acesteia.

De asemenea, este important să fie precizat motivul concret al sesizării, de exemplu diferența dintre indexul real al contorului și cel utilizat la emiterea facturii.

În practică, consumatorul trebuie să indice și valoarea corectă a indexului, dacă aceasta este disponibilă, astfel încât furnizorul să poată verifica rapid situația. În urma analizei, compania de furnizare are obligația să comunice rezultatul verificărilor și să emită o eventuală factură de corecție, dacă eroarea se confirmă.

Dacă furnizorul nu răspunde în termenul legal sau dacă răspunsul este considerat nesatisfăcător, consumatorul are dreptul să se adreseze mai departe ANRE. Autoritatea poate analiza cazul și poate dispune măsuri de remediere, în conformitate cu reglementările din domeniu. Această etapă reprezintă un mecanism de protecție suplimentar pentru clienți, menit să asigure respectarea drepturilor acestora în relația cu furnizorii de energie.

Este important de menționat că, pe lângă sesizarea propriu-zisă, consumatorii pot preveni o parte dintre aceste probleme prin transmiterea regulată a indexului autocitit, acolo unde furnizorul oferă această opțiune. În acest fel, facturarea se bazează pe consum real și nu pe estimări, reducând semnificativ riscul apariției unor diferențe mari între consum și sumele facturate.

În ceea ce privește redactarea unei reclamații, aceasta trebuie să fie clară, completă și să includă toate informațiile relevante pentru identificarea rapidă a situației. În mod obișnuit, documentul conține datele personale ale titularului contractului, identificarea locului de consum, detalii despre factura contestată, precum și descrierea erorii constatate.

Este recomandat ca solicitarea să fie însoțită, dacă este posibil, de dovada indexului real, cum ar fi o fotografie a contorului la data sesizării.

După transmiterea cererii, furnizorul este obligat să efectueze verificări interne, care pot include analiza istoricului de consum, verificarea citirilor de contor și corelarea datelor din sistemele de facturare. În cazul în care se constată o eroare, aceasta trebuie corectată prin emiterea unei facturi stornate sau recalculate, iar eventualele sume achitate în plus trebuie returnate sau compensate în facturile viitoare.

Pentru consumatorii din România, este esențial de reținut că legislația energetică oferă un cadru clar de protecție, iar contestarea unei facturi nu suspendă automat obligația de plată, însă permite corectarea ulterioară a sumelor în cazul în care sesizarea este întemeiată. De aceea, este recomandată acționarea rapidă imediat ce este observată o neconcordanță.