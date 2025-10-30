S-a anunțat că regulile de protecție a spațiilor verzi din București vor fi schimbate. Consiliul General al Municipiului București a adoptat un proiect prin care amenzile pentru încălcarea acestor reguli vor fi mai mari, iar cei responsabili vor avea noi obligații.

În documentul care însoțește proiectul se spune că amenzile vor crește mai ales pentru faptele care afectează grav spațiile verzi și copacii. S-a arătat că amenzile actuale, fiind prea mici, nu au avut efectul dorit de a descuraja astfel de fapte. Noua măsură are scopul de a proteja interesul public și calitatea aerului. Inițiatorii proiectului, consilierii USR Dragoș Radu și Cristian Didiță, au afirmat că aceasta este o etapă importantă pentru protejarea spațiilor verzi din oraș.

Printre principalele schimbări se numără creșterea amenzilor pentru tăierile ilegale de copaci — între 3.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice sau firme. În prezent, amenda este de doar 50 de lei (sau 25 de lei dacă e plătită rapid).

Vor fi introduse și noi contravenții, cum ar fi: betonarea spațiilor verzi, distrugerea zonelor unde cresc copacii, circulația mașinilor pe aleile din parcuri sau neglijarea arborilor bolnavi. Totodată, se simplifică procedurile — nu vor mai fi necesare unele avize și nici acordul scris al asociațiilor de proprietari pentru toaletarea copacilor.

Hotărârea prevede și o monitorizare mai transparentă: vor fi făcute poze înainte și după lucrări, vor fi notate coordonatele GPS și, dacă e cazul, vor fi folosite imagini tomograf pentru copacii afectați.

Se introduce și o procedură rapidă pentru obținerea avizelor în cazul arborilor care riscă să se prăbușească și ar putea pune în pericol oameni sau clădiri.

Se renunță la regula „nu călcați iarba” — oamenii vor putea folosi spațiile verzi pentru relaxare și picnicuri.

Actul mai stabilește și „plantări compensatorii stricte”: pentru fiecare copac tăiat ilegal, persoanele fizice vor trebui să planteze șase arbori, iar firmele — zece. Direcția de Mediu a Primăriei va publica periodic ghiduri și reguli pentru îngrijirea și protejarea vegetației urbane.

Dragoș Radu, consilier general USR și inițiator al proiectului, a spus că prin noile reguli se pune capăt nepăsării față de spațiile verzi din București. El a subliniat că este momentul ca orașul să-și protejeze copacii, să oprească abuzurile și să devină un loc mai verde și mai sănătos.

„Prin această actualizare, reuşim să punem capăt nepăsării faţă de spaţiile verzi ale Bucureştiului. E momentul să protejăm copacii, să oprim abuzurile şi să facem din Capitală un oraş mai verde şi mai sănătos”, a spus Radu, potrivit unui comunicat de presă emis de USR.

Cristian Didiță, și el consilier general USR și inițiator al proiectului, a declarat că, după mai bine de 15 ani, Bucureștiul are în sfârșit un sistem real de protecție a spațiilor verzi, care poate aduce rezultate vizibile. El a menționat că amenzile au crescut de 60 de ori, procedurile pentru obținerea avizelor au fost simplificate, iar controalele au fost îmbunătățite. Potrivit lui, datorită acestor schimbări, orașul are acum toate instrumentele necesare pentru a îngriji corect copacii și pentru a proteja zonele verzi.

„Amenzile au fost majorate de 60 de ori, procedura de avizare a fost simplificată, iar mijloacele de control au fost îmbunătăţite. Practic, avem acum toate instrumentele necesare pentru a întreţine corect arborii din Capitală, fără a ne bate joc de patrimoniul verde al oraşului”, a punctat Didiţă.

La rândul său, Lucian Judele, administrator public al Capitalei, a zis că Bucureștiul are în sfârșit un set clar și eficient de reguli care apără spațiile verzi și pedepsesc abuzurile.