Este deja a patra scumpire consecutivă din ultimele luni, după majorarea tarifelor pentru servicii de sistem, creșterea TVA-ului și eliminarea plafonării prețurilor la energie.

Taxa care se modifică din această lună este contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență. Aceasta este achitată de toți consumatorii de energie electrică și are rolul de a susține producția combinată de energie electrică și termică. Începând cu 1 noiembrie, valoarea contribuției crește cu 62%, de la 0,0084 lei/kWh plus TVA la 0,0136 lei/kWh plus TVA.

Pentru un consum lunar de 100 kWh, această modificare înseamnă o creștere de aproximativ 50 de bani pe factură. Deși suma poate părea mică, ea se adaugă la celelalte majorări aplicate în ultimele luni, iar impactul total devine semnificativ mai ales în cazul consumatorilor casnici cu un consum mai ridicat.

Noua taxă vine după majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, introdusă în octombrie. La un consum similar de 100 kWh, această creștere a adăugat încă aproximativ 70 de bani la factura lunară. În același timp, efectele creșterii TVA-ului și ridicarea plafonării prețurilor la energie s-au resimțit puternic în bugetele gospodăriilor.

Cea mai mare povară financiară pentru consumatori a fost generată de eliminarea plafonului de preț la electricitate. După această măsură, mulți români au ajuns să plătească facturi duble sau chiar triple față de anul trecut. Dacă înainte un consum de până la 100 kWh era taxat cu 68 de bani/kWh, acum, în multe cazuri, prețul a urcat până la 1,5 lei/kWh.

În contextul acestor creșteri succesive, costurile lunare pentru energia electrică și termică devin o povară tot mai mare pentru populație. Deși fiecare ajustare individuală poate părea modestă, efectul cumulat al taxelor, tarifelor și al liberalizării pieței duce la facturi tot mai mari pentru milioane de gospodării.

Noua contribuție pentru cogenerare va fi vizibilă în facturile emise în luna decembrie, când românii vor simți efectiv a patra scumpire consecutivă din acest an. Decizia a venit după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a hotărât să majoreze încă o taxă.