Pentru perioada Crăciunului, cele mai populare destinații rămân Bucovina, Maramureșul și zona Bran-Moieciu, unde pachetele cu demipensiune sau pensiune completă, care includ și masa festivă, ajung în medie între 500 și 900 de lei pe noapte de persoană. În localitățile mai puțin frecventate, tarifele scad semnificativ, uneori până la 200-300 de lei pe noapte, dar aceste oferte includ de regulă doar cazarea, fără mese festive sau activități speciale.

Pentru Revelion 2025-2026, prețurile cresc și mai mult. Cele mai multe pachete standard acoperă trei sau patru nopți, în perioada 30 decembrie-2 ianuarie, iar costul mediu pornește de la aproximativ 2.200-2.300 de lei de persoană.

În stațiunile montane consacrate, cum ar fi Poiana Brașov, Sinaia sau Predeal, tarifele pot depăși cu ușurință 3.000-3.500 de lei de persoană pentru un sejur de Revelion care include mese festive, muzică live, petrecere și acces la facilități precum piscină, spa sau saună.

Locația este decisivă: pensiunile și hotelurile aflate în apropierea pârtiilor de schi sau în zone cu tradiții de sărbătoare atrag cererea cea mai mare și, implicit, tarifele cele mai ridicate. Durata sejurului, tipul regimului de masă, serviciile suplimentare oferite și momentul rezervării influențează la rândul lor costul final. În general, rezervările făcute din timp pot aduce reduceri, dar pe măsură ce se apropie luna decembrie, locurile rămase devin tot mai scumpe.

Specialiștii din turism recomandă ca rezervările pentru Crăciun și Revelion să fie făcute cu cel puțin o lună-două înainte, mai ales în destinațiile montane populare. Este important ca turiștii să verifice atent ce include pachetul, dacă masa festivă este parte din preț, ce activități sunt oferite și care este politica de anulare în caz de evenimente neprevăzute.

Printre cele mai apreciate opțiuni se numără și hotelul deținut de Simona Halep, situat în Poiana Brașov. Cei care plănuiesc o vacanță acolo în luna decembrie trebuie însă să fie pregătiți pentru tarife pe măsura renumelui. Prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la aproximativ 975 de lei și pot ajunge până la 1.530 de lei pentru două persoane, în funcție de tipul camerei ales. În această sumă este inclus și micul dejun.

Hotelul, o proprietate de lux, se află la circa 9,4 kilometri de Dino Parc și la aproximativ 11 kilometri de The White Tower. Oaspeții au la dispoziție un restaurant elegant, o sală de fitness modernă, saună și cadă cu hidromasaj. De asemenea, unitatea oferă room service, un club de noapte și mai multe opțiuni pentru micul dejun, precum bufet, continental sau italian.

„Situat în Poiana Brașov, hotelul Simona Halep este un refugiu montan elegant pentru oaspeții săi. Hotelul oferă priveliști montane spectaculoase și o atmosferă liniștită, ideală pentru o escapadă de câteva zile, departe de agitația cotidiană”, arată descrierea publicată pe site-ul hotelului.

Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești și imaginea emblematică a Pro TV, deține o pensiune montană unde tarifele pentru cazare rivalizează cu cele practicate vara în stațiunea Mamaia.

Situat la poalele Munților Făgăraș, satul Porumbacu de Sud, din județul Sibiu, pare desprins dintr-o poveste. Aici se află vila deținută de jurnalistă, una dintre cele mai căutate unități de cazare din zonă. Locația impresionează prin peisaj, design și confort, iar prețul reflectă nivelul serviciilor oferite: pentru o noapte de cazare la începutul lunii decembrie, tariful ajunge la 870 de lei, potrivit platformei Booking.

Conform descrierii oficiale, proprietatea se închiriază integral și are o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fiind ideală pentru familii sau grupuri restrânse. Vila dispune de două dormitoare, o chicinetă complet utilată, baie privată, terasă cu vedere spre munte și o curte interioară spațioasă. Oaspeții beneficiază de Wi-Fi gratuit, televizor cu ecran plat, mașină de cafea, zonă de luat masa în aer liber și facilități pentru grătar.

Interiorul îmbină armonios elementele rustice, podele și mobilier din lemn masiv, cu dotări moderne, precum electrocasnice premium și jocuri sau puzzle-uri pentru copii. În ultimii ani, Porumbacu de Sus a devenit o destinație tot mai exclusivistă, preferată de turiștii care caută liniștea, confortul și farmecul autentic al satelor de la poalele Făgărașului.

Deocamdată, Andreea Esca nu a actualizat tarifele pentru perioada Crăciunului și Revelionului 2025, însă, având în vedere cererea crescută și popularitatea regiunii în timpul sărbătorilor de iarnă, este de așteptat ca prețurile să urce considerabil.

O altă opțiune atractivă este hotelul deținut de Andreea Bănică și Lucian Mitrea. Hotelul „Atmosphere by The Sea” avea o ofertă de aproximativ 1.276 de lei pentru un sejur de două nopți în minivacanța de 1 mai.

Pentru trei nopți, tarifele porneau de la 1.896 de lei, potrivit datelor publicate pe platformele de rezervări.