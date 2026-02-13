Valentine’s Day confirmă tendința ultimilor ani, în care cuplurile preferă mini-vacanțele de iarnă în destinații montane sau orașe cu aer romantic. Conform celor mai recente date Travelminit, Brașov, Sinaia și Bușteni conduc clasamentul rezervărilor pentru weekendul 13–15 februarie, fiind urmate de Predeal și Sibiu.

Alegerea acestor destinații este influențată de peisajele de iarnă, oferta variată de restaurante și posibilitatea plimbărilor în zone istorice sau montane. În plus, unitățile de cazare care oferă facilități de relaxare dedicate cuplurilor contribuie semnificativ la decizia finală.

În ceea ce privește costurile, prețul mediu pentru o noapte de cazare în weekendul de Valentine’s Day ajunge la 112 euro. Există însă diferențe notabile între destinațiile din top. Sinaia înregistrează un tarif mediu de 126 euro pe noapte, urmată de Bușteni, cu 119 euro, și Predeal, cu 115 euro. În Brașov, una dintre cele mai căutate opțiuni, media este de 98 euro pe noapte, iar în Sibiu tariful mediu scade la 87 euro.

Durata medie a sejurului este de două nopți, ceea ce confirmă preferința pentru escapade scurte, integrate ușor în programul de lucru.

Cele mai multe rezervări au fost făcute în luna ianuarie, semn că planificarea are loc din timp. O parte dintre turiști au ales să își asigure cazarea încă din decembrie, în timp ce un segment mai redus mizează pe decizii luate în februarie, aproape de momentul plecării.

În perioada Valentine’s Day, facilitățile de relaxare devin criteriul central în alegerea unității de cazare. Serviciile spa, zonele de wellness, piscinele interioare și spațiile dedicate relaxării sunt printre cele mai căutate opțiuni, ceea ce arată că pentru multe cupluri prioritar este timpul petrecut în doi, într-un cadru liniștit.

Hotelurile conduc clasamentul preferințelor, fiind alese în aproximativ 30% dintre cazuri. Pensiunile reprezintă 26% din opțiuni, iar vilele și cabanele sunt preferate de 21% dintre turiști. Apartamentele în regim hotelier completează distribuția, cu 15% din rezervări. Datele indică un echilibru între dorința de servicii complete și confort sporit și nevoia unei atmosfere intime, mai retrase.

În ceea ce privește pachetele speciale și impactul lor asupra deciziei de rezervare, reprezentanții platformei explică detaliat tendințele observate în această perioadă.

„Conform datelor înregistrate pe Travelminit, cele mai căutate au fost pachetele care includ acces la spa sau zone de wellness, dar și cele care vin cu mici detalii romantice: cină festivă, decor special în cameră sau mic dejun inclus. Pentru multe cupluri, contează mult ideea de experiență completă, fără să mai caute separat restaurant sau alte servicii. Vedem clar că astfel de pachete înclină balanța în momentul alegerii. Dacă diferența de preț nu este foarte mare, cuplurile aleg mai degrabă varianta care le oferă totul „la pachet”, pentru mai mult confort și mai puțin stres în organizare”, au transmis reprezentanții Travelminit pentru Capital.ro.

„Da, apar diferențe mai ales la tipul de cazare și buget. Cuplurile tinere aleg mai des pensiuni, cabane sau apartamente și sunt mai atente la preț, dar caută locuri cu atmosferă plăcută și un cadru potrivit pentru o escapadă în doi. Cuplurile mature se orientează mai des către hoteluri, în special acolo unde găsesc spa, piscină interioară sau servicii incluse. Pentru ei, confortul și facilitățile contează mai mult decât diferențele mici de preț. Totuși, pentru ambele categorii, ideea de relaxare și timp petrecut împreună rămâne principalul motiv al călătoriei”, au precizat reprezentanții Travelminit.

În contextul creșterii interesului pentru escapadele romantice, o atenție tot mai mare se îndreaptă și către destinațiile mai puțin populare, precum stațiunile balneo sau orașele de dimensiuni reduse, iar analiza vizează modul în care acestea se poziționează în raport cu topul clasic al preferințelor, atât din perspectiva prețurilor practicate, cât și a gradului de ocupare în perioada Valentine’s Day.

„Destinațiile clasice precum Brașov, Sinaia sau Predeal rămân favorite, dar tot mai multe cupluri caută alternative mai liniștite și cu o atmosferă diferită. Stațiunile balneo sau orașele mai mici oferă exact acest lucru: intimitate, peisaje relaxante și adesea prețuri mai prietenoase. De exemplu, Sovata, Băile Tușnad sau zonele din Harghita, atrag turiști care vor să se bucure de facilități wellness sau de băi termale, dar fără aglomerația din centrele montane populare. Astfel, cuplurile au oportunitatea să petreacă un weekend romantic într-un cadru mai relaxat, cu acces la spa, piscine sau tratamente de relaxare, păstrând totodată confortul unei cazări de calitate”, au arătat reprezentanții Travelminit.

Reprezentanții Travelminit au transmis că, deși sejururile rezervate în ultimele săptămâni înainte de Valentine’s Day pot fi mai limitate, turiștii au în continuare la dispoziție variante alternative, menționând că în zone precum Harghita sau Rânca mai există camere disponibile, la standarde ridicate de servicii.

Aceștia recomandă celor care fac rezervări last-minute să fie flexibili în alegerea destinației și să opteze pentru unități care pun accent pe facilități de relaxare și servicii complete, subliniind că și deciziile luate pe ultima sută de metri pot fi transformate într-o experiență plăcută și memorabilă pentru cupluri.