Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită anual pe 14 februarie, fiind o ocazie specială de a sărbători iubirea și afecțiunea față de cei dragi.

Originea Valentine’s Day datează încă din Roma antică. Se spune că sărbătoarea își are rădăcinile în festivalul Lupercalia, dedicat fertilității și iubirii, sărbătorit la mijlocul lunii februarie.

Legenda spune că Sfântul Valentin, un preot creștin, ar fi oficiat căsătorii în secret pentru tinerii îndrăgostiți, încălcând decretul împăratului Claudius al II-lea, care interzisese căsătoriile pentru bărbații tineri. În urma acestui gest, Valentin a fost martirizat pe 14 februarie. De aici provine tradiția de a oferi flori, mesaje și cadouri persoanei iubite în această zi.

În secolele XV-XVI, sărbătoarea a devenit populară în Europa, fiind legată de schimbul de scrisori și mesaje romantice. Astăzi, Valentine’s Day este celebrată în întreaga lume, cu cadouri care variază de la flori și ciocolată, la bijuterii și experiențe speciale.

Potrivit ofertelor florăriilor online pentru perioada 14 februarie, costurile variază în funcție de tipul și mărimea buchetului:

Buchete mici și medii (trandafiri, lalele, frezii): Prețurile încep, în medie, de la 150 – 250 lei și pot ajunge la 300 – 400 lei pentru aranjamente mai complexe sau mixuri florale sofisticate.

Buchete mari sau cutii cu trandafiri Premium: Aranjamentele de lux pot costa între 500 și 1.000 – 1.500 lei, în funcție de numărul de fire și calitatea florilor.

Buchet clasic de 101 trandafiri: Popular în rândul îndrăgostiților, un astfel de buchet depășește frecvent 1.000 lei în perioada de vârf.

Trandafiri criogenați (conservați în cupolă): Prețurile pornesc de la 150 – 200 lei pentru un singur trandafir și cresc în funcție de complexitatea aranjamentului.

Multe florării oferă transport gratuit în București și alte orașe mari, dar costul este, de regulă, inclus în prețul final al buchetului. Comenzile plasate cu 1-2 zile înainte de 14 februarie pot fi mai scumpe și cu stoc limitat.

Florăriile recomandă plasarea comenzilor din timp, pentru a beneficia de prețuri mai bune și a evita lipsa stocului în perioada aglomerată.

Prețurile bijuteriilor depind de material, brand și design, oferind variante pentru toate buzunarele:

Bijuterii din argint (inele, cercei, brățări, lanțuri): Încep de la aproximativ 100 lei și pot ajunge la 300 – 500 lei pentru seturi mai elaborate sau piese personalizate.

Bijuterii din aur 14K/18K:

Inele, cercei sau pandantive simple: 500 – 800 lei. Piese cu pietre prețioase sau diamante: 1.200 lei până la câteva mii sau zeci de mii de lei, în funcție de carataj și design.



Bijuterii de brand internațional (ex: Swarovski): Piese cu cristale încep de la 300 lei și pot ajunge la 1.000 lei sau mai mult pentru colecțiile speciale.

Accesoriile sunt alternative flexibile și atractive pentru cadouri romantice:

Ceasuri de mână: Prețuri între 200 lei (mărci accesibile) și mii de lei pentru branduri internaționale sau elvețiene de lux.

Accesorii de modă (eșarfe, genți mici, portofele): 50 lei pentru magazine de masă și sute de lei pentru branduri premium.

Accesorii personalizate (brățări cu șnur roșu, pandantive gravate): Încep de la 100 lei și adaugă o notă intimă cadoului.

În România, pachetele de weekend variază de la opțiuni accesibile la munte, până la experiențe spa și resorturi de lux, oferind alternative pentru toate gusturile și bugetele.

Destinațiile montane rămân printre cele mai populare pentru cupluri. Pachetele includ adesea cină romantică, mic dejun festiv și acces la spa sau jacuzzi:

Pachete standard 3-4 stele: În Poiana Brașov, un sejur de 2 nopți cu mic dejun și cină festivă costă aproximativ 855 RON/persoană (~1.150 RON/sejur pentru un cuplu).

Pachete All-Inclusive: În Munții Apuseni (Vârtop), un sejur ultra all-inclusive de 2 nopți poate ajunge la 1.200 – 1.500 RON/persoană, incluzând mese festive, băuturi și muzică live.

Cazare medie: Prețul pe noapte pentru un hotel de 4 stele în februarie 2026 este estimat la 461 RON.

Pentru cuplurile care caută relaxare într-un cadru tradițional, Transilvania oferă pensiuni și conace cu atmosferă intimă:

Pensiuni cu spa sau ciubăr: Sejururile de 2-4 nopți cu demipensiune și acces la facilități de relaxare costă între 1.000 și 2.000 RON per cuplu.

City Break-uri (Sibiu, Cluj, Sighișoara): Cazarea la hoteluri de 3 stele pornește de la 250 – 400 RON/noapte. Multe pachete includ surprize romantice în cameră, precum șampanie, flori sau ciocolată.

Pentru Valentine’s Day 2026, cărțile rămân o alegere inspirată și plină de semnificație pentru cuplurile din România. Cadourile literare combină accesibilitatea cu un mesaj personal, oferind gesturi memorabile care pot surprinde și emoționa persoana iubită.

Prețurile variază semnificativ, începând de la aproximativ 30 RON pentru volume de poezii sau romane de dragoste în format paperback și ajungând la peste 350 RON pentru ediții de colecție, cărți bibliofile sau volume personalizate.

O opțiune populară rămâne ficțiunea contemporană și romanele de dragoste, care se găsesc adesea la prețuri accesibile între 35 și 65 RON.

Pentru cei care doresc ceva mai elegant, edițiile de lux cu copertă dură și ilustrații speciale, publicate de edituri precum Humanitas sau DPH, oferă un cadou sofisticat, cu prețuri cuprinse între 80 și 150 RON, în timp ce edițiile rare sau bibliofile pot depăși 300 – 800 RON.

Cărțile personalizate pentru cupluri au câștigat popularitate în ultimii ani, deoarece permit includerea poveștii voastre, a numelor și fotografiilor personale, transformând volumul într-un cadou intim și memorabil. Prețurile pentru o carte personalizată simplă pornesc de la 55 – 70 RON, iar pachetele premium, care includ și jocuri de societate tematice, pot ajunge la 360 RON.

De asemenea, cărțile răzuibile sau “Bucket List” pentru cupluri, care conțin idei de activități și provocări romantice, se situează în jurul valorii de 100 – 200 RON, în funcție de complexitate.

Accesoriile mici și decorațiunile personalizate rămân favorite pentru gesturi intime și simbolice. Magneții foto se pot găsi începând de la aproximativ 13 RON, căni personalizate cu fotografii sau mesaje între 30 și 50 RON, iar pernele cu imagini proprii costă în jur de 50 – 90 RON. Aceste cadouri sunt ideale pentru cei care vor să ofere ceva memorabil fără a cheltui sume mari.

Pentru cei care doresc să creeze amintiri vizuale, tablourile canvas și posterele personalizate reprezintă o alegere inspirată, cu prețuri între 70 și 250 RON, în funcție de dimensiune.

Fotocărțile și albumele foto personalizate oferă un cadou sentimental care poate fi păstrat ani de zile; un album de bază poate costa în jur de 100 RON, în timp ce edițiile premium cu copertă din piele sau textil depășesc 300 RON. Puzzle-urile personalizate reprezintă, de asemenea, o opțiune distractivă și personală, cu prețuri între 40 și 100 RON.

Bijuteriile și accesoriile gravate rămân cadouri apreciate pentru cupluri. Brățările cu șnur și bănuț gravat au prețuri între 80 și 150 RON, iar tricourile pentru cupluri în set variază între 120 și 180 RON. Pentru cei care doresc un cadou cu tentă gourmet sau lifestyle, vinurile cu etichetă personalizată costă între 60 și 130 RON, iar cutiile cadou personalizate pot ajunge la 500 RON sau mai mult, în funcție de conținut și design.

Torturile tematice de Valentine’s Day pornesc de la 65 – 80 RON pe kilogram pentru modelele standard, iar modelele premium, decorate cu mousse-uri fine, macarons sau flori naturale, pot ajunge la 135 – 150 RON/kg.

Prăjiturile individuale și cupcakes-urile tematice sunt o altă opțiune populară. O prăjitură mousse în formă de inimă costă aproximativ 22 RON, în timp ce produse mai simple, cum sunt florile din ciocolată, pornesc de la 15 RON pe bucată. Cutiile cadou și seturile gourmet de dulciuri reprezintă cadouri elegante și versatile, cu prețuri între 25 – 30 RON pentru variantele mai mici și peste 150 RON pentru seturile premium.

De la oferte accesibile sub 100 RON la brandurile de masă, până la parfumuri de nișă sau seturi cadou de lux care depășesc 800 RON, opțiunile sunt variate și deseori însoțite de promoții atractive în magazinele online și fizice.

Prețurile parfumurilor depind de brand, concentrație și mărime. Parfumurile accesibile, inclusiv aromele arabești sau seturile cadou pentru cupluri, pot fi achiziționate în jur de 139 RON. Parfumurile designer, de la branduri precum Calvin Klein sau Hugo Boss, au prețuri începând de la 250 până la 400 RON pentru sticle între 50 și 100 ml, cu reduceri disponibile la comercianți precum Notino, Douglas sau Sephora.

În categoria premium și de nișă, parfumurile exclusiviste de la Tom Ford, Chanel sau Dior pornesc de la aproximativ 500 – 600 RON și pot depăși 1.000 RON pentru edițiile speciale, făcând din acestea cadouri cu adevărat memorabile.

Cosmeticele și seturile cadou reprezintă o altă opțiune apreciată. Produsele individuale de îngrijire, cum sunt măștile faciale sau produsele mini, pot costa sub 100 RON, în timp ce cremele premium ajung între 200 și 400 RON. Seturile de machiaj de la branduri cunoscute pot varia între 300 și 500 RON, iar seturile cadou care includ parfum și loțiune sau gel de duș sunt populare pentru Valentine’s Day.

Seturile de la brandurile de masă pornesc de la 150 – 300 RON, iar cele premium, de exemplu de la Rituals, costă între 200 și 400 RON. Magazinele online oferă, de asemenea, seturi personalizate, în care clientul poate alege combinația de produse preferate, cu prețuri între 150 și 400 RON, adăugând astfel o notă personală cadoului.

Alegerea cadoului perfect pentru Valentine’s Day 2026 poate fi o provocare, mai ales când vrei să surprinzi persoana iubită cu ceva cu adevărat memorabil. Primul pas este să te gândești la gusturile și personalitatea partenerului: un cadou ales cu atenție și potrivit intereselor sale va avea întotdeauna impact mai mare decât un obiect scump, dar impersonal.

Cadourile personalizate sunt întotdeauna o alegere inspirată, fie că este vorba despre bijuterii gravate, albume foto, puzzle-uri tematice sau tricouri pentru cupluri. Astfel de cadouri transmit emoție și atenție, arătând că ai investit timp și efort în alegerea lor.

Dacă optezi pentru parfumuri sau cosmetice, este recomandat să te documentezi în prealabil asupra brandurilor preferate, a notelor parfumurilor sau a tipurilor de produse pe care le folosește partenerul. Seturile cadou combinate (parfum + loțiune, produse skincare sau make-up) sunt ideale pentru a oferi experiențe complete de răsfăț.

Florile și deserturile tematice rămân cadouri clasice, iar combinarea lor cu un mesaj personal poate transforma gestul într-o experiență romantică și memorabilă. Pentru un efect garantat, comandă din timp, mai ales dacă alegi produse personalizate sau deserturi premium, pentru a evita lipsa stocului și pentru a beneficia de livrare în condiții optime.

În final, cheia alegerii cadoului ideal constă în atenția la detalii și personalizare, astfel încât gestul să fie nu doar un obiect, ci o experiență memorabilă.