EXCLUSIV. Claudiu Năsui comentează amenda record de 710 milioane de euro în cazul ROBOR: Nu o să se plătească niciun leu din amenda aceasta

Radu Preda a discutat cu Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, în cadrul unui nou podcast „Picătura de business”, tema centrală fiind unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria sistemului bancar românesc din România.

Discuția dintre Radu Preda și Claudiu Năsui a vizat amenzile record aplicate de Consiliul Concurenței, în valoare totală de 710 milioane de euro, respectiv 3,73 miliarde de lei, sancțiuni impuse unui număr de 10 bănci comerciale acuzate că ar fi coordonat comportamentele pentru a influența indicele ROBOR.

Conform informațiilor prezentate în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, decizia autorității de concurență a fost emisă pe 7 iunie și reprezintă cea mai mare amendă din domeniul financiar-bancar din România. Băncile au fost acuzate că au participat la o coordonare a comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR, prin schimb de informații confidențiale și strategice legate de nivelul cotațiilor, elemente care ar fi influențat formarea indicelui.

În procedura de fixing, unde cotațiile ar trebui să fie stabilite independent, băncile ar fi acționat în funcție de cotațiile concurenților, ceea ce a condus la suspiciunea de practici anticoncurențiale. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoi, a subliniat că sancțiunea vizează strict comportamentul băncilor din perioada fixing-ului ROBOR.

Totodată, băncile implicate au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării pentru a prezenta planuri de eliminare a practicilor considerate anticoncurențiale, iar decizia poate fi atacată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile.

Investigația a fost declanșată în toamna anului 2022, în urma unei declarații a guvernatorului BNR, Mâncurii Sănescu, care ar fi afirmat că băncile „au sărit calul” în privința creșterii ROBOR și au reacționat excesiv față de rata de politică monetară.

„Vom vorbi astăzi despre dobânzi bancare la credite, despre pensii, despre taxarea muncii, dar pornim de la o știre de actualitate. O decizie din 7 iunie, deci în urmă câteva zile a Consiliului Concurenței, a sancționat 10 bănci comerciale cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, cea mai mare amendă dată în România în domeniul financiar bancar, pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Băncile au la dispuție 60 de zile de la primirea motivării pentru a prezenta planuri de eliminare a practicilor anticoncurențiale, iar decizia poate fi atacată la curtea de apel în 30 de zile. Autoritatea a constatat că băncile și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice referitoare la nivelul cotaților, ceea ce ar fi influențat formarea indicelui. În cadrul procedurii de fixing, când cotațiile ferme ar trebui să fie independente, băncile și-au coordonat comportamentul în funcție de cotațiile concurenților. Președintele consiliului, Bogdan Chirițoi a insistat că sancțiunea se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixing-ului ROBOR. Mai trebuie menționat că ancheta a început în toamna anului 2022, în urma unei declarații a guvernatorului BNR Mugur Isărescu, care afirmase atunci că băncile, citez, au sărit calul cu creșterea ROBOR și au supra-reacționat față de rata de politică monetară. Am încheiat citatul. Domnule Năsui, ce înseamnă această amendă record?”, spus Radu Preda.

În cadrul podcastului, Radu Preda a întrebat ce înseamnă această amendă record, iar Claudiu Năsui a susținut că sancțiunea nu ar urma să fie plătită, afirmând că ar fi o decizie eronată și exagerată. Acesta a mai afirmat că însuși președintele Consiliului Concurenței ar fi sugerat că situația nu ar reprezenta un cartel, fără a oferi însă o explicație clară asupra naturii exacte a faptelor investigate.

Năsui a mai susținut că momentul în care a fost anunțată sancțiunea ar avea legătură cu contextul politic, în condițiile în care mandatul conducerii Consiliului Concurenței urmează să expire în aproximativ un an, iar schimbarea conducerii instituției ar putea influența astfel de decizii. El a sugerat că măsura ar putea fi interpretată ca o formă de poziționare înaintea unei eventuale reconfirmări în funcție și a criticat sever dimensiunea și fundamentarea sancțiunii.

„Nu o să se plătească niciun leu din amenda aceasta. Niciun leu, pentru că e o prostie și motivul pentru care vine această amendă record pentru un lucru pe care însuși președintele Consiliului Concurenței spune că nu e cartel, e altceva, nu ne-a zis exact ce, așteptăm să vedem mai multe. E pentru că are realegerea, mandatul său expiră într-un an, și reales un nou președinte și este un mod de a-și face campanie pentru a avea încă o dată… N-are cum să facă o prostie atât de mare”, a spus Claudiu Năsui.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.