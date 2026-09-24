Curs valutar joi, 24 septembrie. BNR a anunțat noile valori pentru euro, dolar și aur. Cele mai recente cifre

Curs valutar joi, 24 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 24 septembrie 2026. Datele indică valorile în lei pentru principalele monede, dar și pentru o serie de valute internaționale, precum și pentru gramul de aur și DST.

Potrivit datelor publicate de BNR, dolarul australian are un curs de 3,2623 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2894 lei. Francul elvețian are valoarea de 5,6067 lei, în timp ce coroana cehă este cotată la 0,2162 lei. Pentru coroana daneză, BNR a stabilit un curs de 0,7059 lei, iar lira egipteană are valoarea de 0,0897 lei.

Euro este cotat la 5,2770 lei, iar lira sterlină ajunge la 6,1368 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este de 1,4395 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9225 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2617 lei, iar coroana norvegiană este cotată la 0,4906 lei. Zlotul polonez are valoarea de 1,2027 lei, în timp ce rubla rusească este cotată la 0,0546 lei.

Coroana suedeză are un curs de 0,4692 lei, iar lira turcească este cotată la 0,0950 lei. Dolarul american are valoarea de 4,6395 lei.

În cazul randului sud-african, cursul stabilit de BNR este de 0,2825 lei. Realul brazilian este cotat la 0,8977 lei, iar renminbi-ul chinezesc are valoarea de 0,6911 lei.

Rupia indiană este cotată la 0,0483 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni au un curs de 0,3388 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2641 lei, iar dolarul neo-zeelandez are valoarea de 2,6309 lei.

Dinarul sârbesc are un curs de 0,0449 lei, iar hryvna ucraineană este cotată la 0,1031 lei.

Pentru dirhamul Emiratelor Arabe Unite, BNR a stabilit un curs de 1,2631 lei. Bahtul thailandez este cotat la 0,1386 lei, iar dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5916 lei.

Shekelul israelian este cotat la 1,5213 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0259 lei, iar peso-ul filipinez are valoarea de 0,0739 lei.

În cazul a 100 de coroane islandeze, cursul BNR este de 3,8239 lei. Ringgitul malaysian este cotat la 1,1352 lei, iar dolarul singaporez are valoarea de 3,6247 lei.

BNR a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru joi, 24 septembrie, acesta este cotat la 634,6613 lei. Totodată, DST, respectiv drepturile speciale de tragere, are un curs de 6,3039 lei.

Monedă Simbol Curs BNR, 24 septembrie 2026 Dolarul australian AUD 3,2623 lei Dolarul canadian CAD 3,2894 lei Francul elvețian CHF 5,6067 lei Coroana cehă CZK 0,2162 lei Coroana daneză DKK 0,7059 lei Lira egipteană EGP 0,0897 lei Euro EUR 5,2770 lei Lira sterlină GBP 6,1368 lei 100 de forinți maghiari HUF 1,4395 lei 100 de yeni japonezi JPY 2,9225 lei Leul moldovenesc MDL 0,2617 lei Coroana norvegiană NOK 0,4906 lei Zlotul polonez PLN 1,2027 lei Rubla rusească RUB 0,0546 lei Coroana suedeză SEK 0,4692 lei Lira turcească TRY 0,0950 lei Dolarul american USD 4,6395 lei Randul sud-african ZAR 0,2825 lei Realul brazilian BRL 0,8977 lei Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6911 lei Rupia indiană INR 0,0483 lei 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3388 lei Peso-ul mexican MXN 0,2641 lei Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6309 lei Dinarul sârbesc RSD 0,0449 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1031 lei Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2631 lei Bahtul thailandez THB 0,1386 lei Dolarul din Hong Kong HKD 0,5916 lei Shekelul israelian ILS 1,5213 lei 100 de rupii indoneziene IDR 0,0259 lei Peso-ul filipinez PHP 0,0739 lei 100 de coroane islandeze ISK 3,8239 lei Ringgitul malaysian MYR 1,1352 lei Dolarul singaporez SGD 3,6247 lei Gramul de aur XAU 634,6613 lei DST XDR 6,3039 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru data de 24 septembrie 2026. Valorile sunt exprimate în procente pe an și sunt prezentate pentru perioadele overnight (O), tomorrow/next (T/N), o săptămână (1W), o lună (1M), trei luni (3M), șase luni (6M) și 12 luni (12M).

La 24 septembrie 2026, ratele ROBID au fost de 5,57% pentru overnight, 5,61% pentru tomorrow/next, 5,62% pentru o săptămână, 5,58% pentru o lună, 5,62% pentru trei luni, 5,65% pentru șase luni și 5,72% pentru 12 luni.

În aceeași zi, ratele ROBOR au fost de 5,86% pentru overnight, 5,90% pentru tomorrow/next, 5,91% pentru o săptămână, 5,87% pentru o lună, 5,93% pentru trei luni, 6,01% pentru șase luni și 6,07% pentru 12 luni.

Prin comparație, la 23 septembrie 2026, ratele ROBID au fost de 5,35% pentru overnight, 5,35% pentru tomorrow/next, 5,42% pentru o săptămână, 5,45% pentru o lună, 5,55% pentru trei luni, 5,60% pentru șase luni și 5,65% pentru 12 luni.

Pentru ROBOR, valorile din 23 septembrie 2026 au fost de 5,64% pentru overnight, 5,64% pentru tomorrow/next, 5,72% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,85% pentru trei luni, 5,94% pentru șase luni și 5,99% pentru 12 luni.