Curs valutar joi, 24 septembrie. BNR a anunțat noile valori pentru euro, dolar și aur. Cele mai recente cifre
SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)
Curs valutar joi, 24 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 24 septembrie 2026. Datele indică valorile în lei pentru principalele monede, dar și pentru o serie de valute internaționale, precum și pentru gramul de aur și DST.
Curs valutar joi, 24 septembrie. BNR a anunțat noile valori pentru euro, dolar și aur
Potrivit datelor publicate de BNR, dolarul australian are un curs de 3,2623 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2894 lei. Francul elvețian are valoarea de 5,6067 lei, în timp ce coroana cehă este cotată la 0,2162 lei. Pentru coroana daneză, BNR a stabilit un curs de 0,7059 lei, iar lira egipteană are valoarea de 0,0897 lei.
Euro este cotat la 5,2770 lei, iar lira sterlină ajunge la 6,1368 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este de 1,4395 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9225 lei.
Leul moldovenesc are un curs de 0,2617 lei, iar coroana norvegiană este cotată la 0,4906 lei. Zlotul polonez are valoarea de 1,2027 lei, în timp ce rubla rusească este cotată la 0,0546 lei.
Coroana suedeză are un curs de 0,4692 lei, iar lira turcească este cotată la 0,0950 lei. Dolarul american are valoarea de 4,6395 lei.
În cazul randului sud-african, cursul stabilit de BNR este de 0,2825 lei. Realul brazilian este cotat la 0,8977 lei, iar renminbi-ul chinezesc are valoarea de 0,6911 lei.
Rupia indiană este cotată la 0,0483 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni au un curs de 0,3388 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2641 lei, iar dolarul neo-zeelandez are valoarea de 2,6309 lei.
Dinarul sârbesc are un curs de 0,0449 lei, iar hryvna ucraineană este cotată la 0,1031 lei.
Pentru dirhamul Emiratelor Arabe Unite, BNR a stabilit un curs de 1,2631 lei. Bahtul thailandez este cotat la 0,1386 lei, iar dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5916 lei.
Shekelul israelian este cotat la 1,5213 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0259 lei, iar peso-ul filipinez are valoarea de 0,0739 lei.
În cazul a 100 de coroane islandeze, cursul BNR este de 3,8239 lei. Ringgitul malaysian este cotat la 1,1352 lei, iar dolarul singaporez are valoarea de 3,6247 lei.
BNR a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru joi, 24 septembrie, acesta este cotat la 634,6613 lei. Totodată, DST, respectiv drepturile speciale de tragere, are un curs de 6,3039 lei.
|Monedă
|Simbol
|Curs BNR, 24 septembrie 2026
|Dolarul australian
|AUD
|3,2623 lei
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2894 lei
|Francul elvețian
|CHF
|5,6067 lei
|Coroana cehă
|CZK
|0,2162 lei
|Coroana daneză
|DKK
|0,7059 lei
|Lira egipteană
|EGP
|0,0897 lei
|Euro
|EUR
|5,2770 lei
|Lira sterlină
|GBP
|6,1368 lei
|100 de forinți maghiari
|HUF
|1,4395 lei
|100 de yeni japonezi
|JPY
|2,9225 lei
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2617 lei
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4906 lei
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2027 lei
|Rubla rusească
|RUB
|0,0546 lei
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4692 lei
|Lira turcească
|TRY
|0,0950 lei
|Dolarul american
|USD
|4,6395 lei
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2825 lei
|Realul brazilian
|BRL
|0,8977 lei
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6911 lei
|Rupia indiană
|INR
|0,0483 lei
|100 de woni sud-coreeni
|KRW
|0,3388 lei
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2641 lei
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6309 lei
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0449 lei
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1031 lei
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2631 lei
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1386 lei
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5916 lei
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5213 lei
|100 de rupii indoneziene
|IDR
|0,0259 lei
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0739 lei
|100 de coroane islandeze
|ISK
|3,8239 lei
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1352 lei
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,6247 lei
|Gramul de aur
|XAU
|634,6613 lei
|DST
|XDR
|6,3039 lei
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru data de 24 septembrie 2026. Valorile sunt exprimate în procente pe an și sunt prezentate pentru perioadele overnight (O), tomorrow/next (T/N), o săptămână (1W), o lună (1M), trei luni (3M), șase luni (6M) și 12 luni (12M).
La 24 septembrie 2026, ratele ROBID au fost de 5,57% pentru overnight, 5,61% pentru tomorrow/next, 5,62% pentru o săptămână, 5,58% pentru o lună, 5,62% pentru trei luni, 5,65% pentru șase luni și 5,72% pentru 12 luni.
În aceeași zi, ratele ROBOR au fost de 5,86% pentru overnight, 5,90% pentru tomorrow/next, 5,91% pentru o săptămână, 5,87% pentru o lună, 5,93% pentru trei luni, 6,01% pentru șase luni și 6,07% pentru 12 luni.
Prin comparație, la 23 septembrie 2026, ratele ROBID au fost de 5,35% pentru overnight, 5,35% pentru tomorrow/next, 5,42% pentru o săptămână, 5,45% pentru o lună, 5,55% pentru trei luni, 5,60% pentru șase luni și 5,65% pentru 12 luni.
Pentru ROBOR, valorile din 23 septembrie 2026 au fost de 5,64% pentru overnight, 5,64% pentru tomorrow/next, 5,72% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,85% pentru trei luni, 5,94% pentru șase luni și 5,99% pentru 12 luni.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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