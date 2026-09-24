Delegația S&P este la București. Discuții cu Ilie Bolojan înaintea deciziei privind ratingul României

Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește, joi, la București, cu o delegație a agenției internaționale de rating financiar Standard & Poor’s. Discuțiile au loc înaintea deciziei pe care agenția urmează să o anunțe pe 2 octombrie cu privire la ratingul suveran al României.

La întâlnirea cu reprezentanții S&P participă și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, precum și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, potrivit informațiilor transmise de Guvern.

România începe joi, 24 septembrie, discuțiile cu S&P Global Ratings, într-un moment important pentru evaluarea situației financiare a țării. Agenția va comunica pe 2 octombrie decizia privind ratingul suveran, iar o eventuală retrogradare ar putea duce România în categoria „junk”.

Evaluarea agenției are loc într-o perioadă în care România funcționează cu un guvern interimar, iar autoritățile încearcă să transmită investitorilor și agențiilor de rating că țintele fiscale stabilite pentru acest an pot fi respectate.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România dispune de „argumente puternice” în discuțiile cu agențiile de rating, în condițiile în care țintele de deficit stabilite pentru acest an sunt considerate „ţinte realizabile pe care toate agenţiile de rating le recunosc ca atare”.

Nazare a subliniat că această situație reprezintă un element important în dialogul cu agențiile de rating, întrucât, în anii anteriori, existau diferențe considerabile între țintele asumate de autoritățile române și estimările agențiilor internaționale.

„În anii trecuţi diferenţele între ţintele noastre şi ţintele agenţiilor erau semnificative, însă de această dată agenţiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 şi 6,2 cash şi ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Practic, avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului”, a declarat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a mai precizat că, în prezent, nu există un risc în ceea ce privește plata pensiilor și a salariilor, în contextul discuțiilor despre situația financiară și perspectivele bugetare ale României.