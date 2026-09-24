Reduceri de 50% pentru românii care călătoresc cu trenul. Anunț de la CFR: Este valabil în perioada 24-30 septembrie

La începutul lunii septembrie 2026, Interrail a deschis un nou capitol prin lansarea „The Interrail Effect”, o nouă platformă de brand construită în jurul ideii că o călătorie nu înseamnă doar descoperirea unui loc nou, ci poate schimba modul în care o persoană privește lumea și propria persoană.

De-a lungul mai multor decenii, milioane de oameni au folosit Interrail pentru a călători prin Europa. În timpul unei singure călătorii cu trenul, călătorii pot ajunge în spații în care limba, gastronomia și ritualurile cotidiene se pot schimba complet.

Lansarea „The Interrail Effect” marchează și unificarea brandurilor Interrail și Eurail pentru consumatori, sub o singură identitate globală. Pentru prima dată, călătorii din întreaga lume pot explora Europa sub un singur nume, cu un abonament unic Interrail și ca parte a unei singure comunități, potrivit informațiilor publicate de CFR Călători.

Pentru a celebra noua identitate globală și a promova puterea transformatoare a călătoriilor cu trenul, Interrail derulează promoția „One Brand”.

În perioada 24-30 septembrie 2026, călătorii pot beneficia de o reducere de 50% la Pass-urile Interrail Global cu valabilitate îndelungată. Oferta se aplică Pass-urilor cu valabilitate continuă de 1 lună, 2 luni și 3 luni.

Pentru toate celelalte Pass-uri Interrail este disponibilă o reducere de 15%.

Interrail oferă posibilitatea de a explora Europa într-un mod flexibil și accesibil. Pass-urile sunt disponibile cu tarife adaptate diferitelor categorii de călători, respectiv Adult, Senior, Tânăr și Copil, atât la clasa 1, cât și la clasa a 2-a.

Pass-urile pot avea valabilitate flexibilă sau valabilitate continuă, în funcție de opțiunea aleasă.

Ofertele Interrail Global Pass sunt valabile în toată Europa, în timp ce Interrail One Country Pass permite călătoria într-o singură țară sau regiune din Europa, aleasă de călător.

Pass-urile sunt valabile și pentru anumite parcursuri maritime. Acestea pot fi utilizate pentru călătorii între Italia și Grecia, precum și între unele insule din Grecia.

„La începutul lunii septembrie 2026, Interrail a deschis un nou capitol prin lansarea „The Interrail Effect” o nouă platformă de brand construită în jurul ideii: călătoria nu te poartă doar într-un loc nou; ea îți schimbă modul în care privești lumea și pe tine însuți. Timp de decenii, milioane de oameni au folosit Interrail pentru a călători prin Europa, un spațiu în care limba, gastronomia și ritualurile cotidiene se pot schimba complet pe parcursul unei singure călătorii cu trenul. Lansarea marchează unificarea brandurilor Interrail și Eurail pentru consumatori, într-o singură identitate globală. Pentru prima dată, călători din întreaga lume explorează Europa sub un singur nume, cu un abonament unic Interrail și ca parte a unei singure comunități. Astfel, Interrail își celebrează noua identitate globală și invită oamenii să descopere puterea transformatoare a călătoriilor cu trenul prin promoția „One Brand”. În perioada 24 – 30 septembrie 2026, călătorii pot beneficia de o reducere de 50% la Pass-urile Interrail Global cu valabilitate îndelungată (1 lună, 2 luni, 3 luni continuu) și de 15% reducere la toate celelalte Pass-uri”, informează CFR Călători.

Pass-urile Interrail pot fi rambursate în termen de 7 zile de la momentul achiziției. După expirarea acestui termen, permisul nu mai poate fi rambursat și nici schimbat.

Perioada de vânzare cu anticipație este de 11 luni, calculată începând de la data achiziției.

În România, Pass-urile Interrail sunt vândute la casele de bilete din stațiile și agențiile CFR Călători deschise traficului internațional.