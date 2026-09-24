Ce aștepta PSD de la Siegfried Mureşan și nu a primit. Sorin Grindeanu lămurește situația

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democraţii nu insistă pentru întâlniri cu premierul desemnat Siegfried Mureşan şi cu echipa acestuia. Liderul PSD a precizat că a fost disponibil pentru o discuţie în cursul zilei de miercuri, însă premierul desemnat nu a venit pentru un dialog.

Grindeanu a spus că nu a discutat deloc cu Siegfried Mureşan şi că în următoarele zile nu va fi disponibil, deoarece are programate întâlniri cu membri ai partidului din teritoriu.

„Eu sunt deschis. În zilele următoare nu o să fiu. Am un program pe care îl cunoaşteţi, nu o să fiu în Bucureşti, dar colegii mei sunt. Dacă se doreşte a se discuta pe programul de guvernare, nu pe ceea ce am văzut ieri, evident că suntem disponibili”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a fost întrebat şi despre posibilitatea ca preşedintele PNL, Ilie Bolojan, să ocupe funcţia de vicepremier sau pe cea de ministru al Afacerilor Interne în viitorul Executiv. Grindeanu a transmis că stabilirea componenţei viitorului Guvern ţine de cei care poartă aceste discuţii.

În acelaşi context, preşedintele PSD a criticat faptul că social-democraţii nu au primit, potrivit afirmaţiilor sale, un program de guvernare pe care să îl poată analiza. Grindeanu a susţinut că documentul transmis miercuri seară nu poate fi considerat, din punctul său de vedere, un program de guvernare.

„E treaba lor. Deocamdată, nu au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare pentru că ceea ce s-a trimis aseară nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după…şi PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureşan şi cu echipa domniei sale. Dacă doreşte să aibă dialog…ieri am fost aici aproape toată ziua până după-amiază. Apoi l-am anunţat că sunt la partid. Am fost disponibil. Mai sunt câteva ore, apoi intru într-un program care ţine de întâlniri regionale pe care le am cu colegii din PSD”, a mai declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că, deşi el nu va fi disponibil în perioada următoare, reprezentanţii PSD pot purta discuţii dacă există o solicitare în acest sens. El a legat eventualele discuţii de programul de guvernare şi nu de documentul pe care social-democraţii l-au primit miercuri seară.

Declaraţiile au fost făcute în contextul negocierilor privind formarea viitorului Executiv şi obţinerea voturilor necesare pentru învestire. PSD a anunţat deja că nu susţine învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureşan.

Întrebat dacă există posibilitatea ca PSD să voteze totuşi viitorul Guvern, Sorin Grindeanu a indicat că şansele sunt, în opinia sa, foarte reduse, raportându-se la modul în care premierul desemnat a purtat discuţiile cu social-democraţii.

„Păi la modul cum se comportă domnul Siegfried Mureşan, dumneavoastră, ce credeţi? Eu nu văd că există această posibilitate, sau e una extrem de redusă. Modul în care înţelegi să tratezi pe cei de la care aştepţi voturi înseamnă că avem noi dreptate şi anume că domnia sa chiar nu-şi doreşte să fie prim-ministru, domnia sa îşi doreşte să facă un joc politic cum l-a făcut şi peste vară, încercând să-şi crească anvergura politică”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a făcut astfel referire la relaţia dintre echipa premierului desemnat şi formaţiunea social-democrată, în condiţiile în care voturile PSD sunt relevante pentru procedura de învestire a viitorului Guvern. PSD şi-a exprimat deja poziţia privind votul pentru Executivul propus de Siegfried Mureşan, partidul anunţând că nu susţine învestirea acestuia.