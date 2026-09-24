Economia nu poate fi citită doar din statistici. Leonardo Badea: Gospodăriile și firmele nu decid pe baza tabelelor statistice, ci pe baza a ceea ce cunosc

Prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, a publicat un articol în care analizează importanța percepțiilor și așteptărilor pentru evoluția economiei și pentru modul în care aceasta influențează societatea și viața oamenilor.

Atunci când este analizată evoluția economiei și impactul acesteia asupra societății, sunt utilizate numeroase date și indicatori, precum inflația, PIB-ul, creditul, cursul de schimb, rezervele, creșterea economică și salariile. Evaluările importante nu se bazează însă exclusiv pe tabele statistice care prezintă date despre trecut, ci sunt orientate și către viitor, potrivit articolului publicat de Leonardo Badea pe Opinii BNR.

Evoluția viitoare depinde, printre altele, de comportamentul de zi cu zi al milioanelor de gospodării și firme. Contează cât cheltuiesc și cât economisesc acestea, ce salarii negociază și ce prețuri afișează, iar comportamentul lor este influențat într-o măsură importantă de percepții și așteptări.

„Atunci când analizăm mersul economiei și impactul său asupra societății și vieții oamenilor, oriunde ne-am desfășura activitatea, lucrăm mult cu date și indicatori: inflație, PIB, credit, curs de schimb, rezerve, creștere, salarii și foarte multe altele. Dar evaluările noastre cele mai importante nu se realizează exclusiv din tabele statistice ce conțin date referitoare la trecut, ci sunt orientate spre viitor și depind, printre altele, de comportamentul de zi cu zi al milioanelor de gospodării și firme: cât cheltuiesc, cât economisesc, ce salarii negociază, ce prețuri afișează. Iar acest comportament este condus, în bună măsură, de percepții și așteptări”, notează Leonardo Badea.

Prim-viceguvernatorul BNR arată că ideea potrivit căreia economia este influențată de percepții și sentimente nu este una nouă. În 1759, cu 17 ani înainte de publicarea lucrării Avuția Națiunilor, Adam Smith a publicat Teoria sentimentelor morale.

Potrivit perspectivei prezentate de Badea, economia nu poate fi redusă la relații mecanice de tip cauză-efect. Încrederea, percepția, alegerile morale și modul în care oamenii se raportează unii la ceilalți și la evenimentele pe care le traversează contribuie la țesutul social și, implicit, la funcționarea piețelor.

Aproape două secole mai târziu, John Maynard Keynes a folosit conceptul de „animal spirits” pentru a descrie acea componentă a procesului decizional care nu poate fi redusă la un calcul rece al probabilităților.

În condiții de incertitudine, asemenea celor existente și în prezent din mai multe perspective, probabilitățile nu sunt cunoscute. Nimeni nu poate construi o arhitectură de scenarii care să descrie complet toate rezultatele viitoare posibile.

„Poate surprinzător, această idee nu este chiar atât de nouă. În 1759, cu șaptesprezece ani înainte de Avuția Națiunilor, Adam Smith publica Teoria sentimentelor morale. Pentru el, ca și pentru noi astăzi, economia nu poate fi redusă la relații mecanice de tip cauză-efect, pentru că încrederea, percepția, alegerile morale și felul în care ne raportăm unii la ceilalți și la evenimentele pe care le parcurgem contribuie la țesutul social și, implicit, la funcționarea piețelor. Aproape două secole mai târziu, John Maynard Keynes a numit „animal spirits” acea componentă a deciziei care nu poate fi redusă la un calcul rece al probabilităților. În condiții de incertitudine, așa cum avem și astăzi din multiple perspective, probabilitățile nu sunt cunoscute și nimeni nu poate construi o arhitectură de scenarii care să descrie de o manieră completă rezultatele viitoare posibile. În astfel de situații, sentimentul economic este în același timp cauză și semnal: cauză, pentru că influențează direct deciziile de consum, de economisire și de investiții;

semnal, pentru că, măsurat cu rigoare, ne oferă explicații pe care datele statistice le confirmă abia mai târziu dar și repere pentru ceea ce urmează”, a mai scris acesta.

Economia comportamentală modernă a dus această idee mai departe și i-a adăugat rigoare experimentală. Daniel Kahneman și Richard Thaler au arătat că agenții economici și decidenții din spatele acestora nu sunt perfect raționali, așa cum sunt prezentați, pentru simplificare, în multe manuale sub forma conceptului de homo oeconomicus.

Deciziile sunt influențate de inerție, aversiunea față de pierdere, limitele autocontrolului, contabilitatea mentală și modul în care sunt prezentate diferitele opțiuni. Astfel, nu contează doar alegerea în sine, ci și contextul în care aceasta este făcută, element pe care Thaler l-a numit arhitectura alegerii.

Două persoane cu venituri similare pot lua decizii radical diferite deoarece percep în mod diferit riscul, siguranța și viitorul. Tocmai aceste percepții sunt cele pe care își propune să le măsoare Indexul menționat în analiza lui Leonardo Badea.

„Economia comportamentală modernă a dus această idee mai departe și i-a adăugat rigoare experimentală. Daniel Kahneman și Richard Thaler ne-au arătat că agenții economici sau decidenții din spatele lor nu sunt o formă de homo oeconomicus perfect rațional așa cum, pentru simplificare, se prezintă în multe manuale. Deciziile lor sunt influențate de inerție, de aversiunea față de pierdere, de limitele autocontrolului, de contabilitatea mentală și de felul în care le sunt prezentate opțiunile. Contează, cu alte cuvinte, nu doar ce alegem, ci și contextul în care alegem – ceea ce Thaler a numit arhitectura alegerii. Două persoane cu venituri similare pot lua decizii radical diferite pentru că percep diferit riscul, siguranța și viitorul. Iar aceste percepții sunt tocmai ceea ce Indexul de astăzi își propune să măsoare”, a explicat prim-viceguvernatorul BNR.

Robert Shiller a adăugat o altă dimensiune importantă acestei perspective, respectiv puterea narațiunilor. Oamenii nu reacționează doar la date, ci și la poveștile prin care interpretează respectivele date.

Narațiunile despre inflație, prosperitate, criză, locuri de muncă, tehnologie sau declin se răspândesc în societate și pot modifica comportamentele economice. Aceeași cifră poate fi privită uneori cu optimism, iar alteori cu teamă, în funcție de povestea colectivă în care este încadrată.

Indicatorii moderni de sentiment încearcă să transforme aceste elemente într-o informație măsurabilă. Potrivit lui Badea, acest lucru este necesar deoarece ele fac parte din mecanismul economiei.

„Robert Shiller a adăugat o altă dimensiune esențială: puterea narațiunilor. Oamenii nu reacționează doar la date, ci și la poveștile prin care interpretează datele. Narațiunile despre inflație, prosperitate, criză, locuri de muncă, tehnologie sau declin se răspândesc în societate și pot schimba comportamente economice. Uneori, aceeași cifră este privită cu optimism sau cu teamă, în funcție de povestea colectivă în care este așezată. Indicatorii moderni de sentiment încearcă să transforme astfel de elemente într-o informație măsurabilă, și avem nevoie de asta pentru că ele fac parte din mecanismul economiei”, a scris acesta.

Există deja o experiență internațională solidă în acest domeniu. Comisia Europeană publică Economic Sentiment Indicator, care reunește informații despre încrederea din industrie, servicii, comerț, construcții și din rândul consumatorilor.

OECD urmărește Consumer Confidence Index, construit pornind de la așteptările gospodăriilor privind situația financiară, economia generală, șomajul și economisirea.

În Statele Unite, Conference Board și University of Michigan măsoară de mai multe decenii încrederea și sentimentul consumatorilor. Managerii și investitorii urmăresc, la rândul lor, indicatori precum Purchasing Managers’ Index, care surprind rapid modificările comenzilor, producției și ocupării.

Datele cantitative arată ce s-a întâmplat, cât s-a investit și cum au evoluat prețurile. Există însă numeroase situații în care indicatorii de sentiment se abat de la imaginea prezentată de datele oficiale referitoare la trecut. Aceștia oferă informații suplimentare despre efectele pe care dinamica economiei le are asupra vieții oamenilor.

„Există o experiență internațională solidă în acest domeniu. Comisia Europeană publică Economic Sentiment Indicator, care reunește informații despre încrederea din industrie, servicii, comerț, construcții și din rândul consumatorilor. OECD urmărește Consumer Confidence Index, pornind de la așteptările gospodăriilor privind situația financiară, economia generală, șomajul și economisirea. În Statele Unite, Conference Board și University of Michigan măsoară de decenii încrederea și sentimentul consumatorilor. Managerii și investitorii urmăresc, de asemenea, indicatori precum Purchasing Managers’ Index, care surprind rapid schimbarea comenzilor, producției și ocupării. Datele cantitative ne arată ce s-a produs, cât s-a investit și cum au evoluat prețurile. Nu sunt puține situațiile în care indicatorii de sentiment se abat de la imaginea pe care o creionează datele oficiale ce se referă la trecut. Ele evidențiază informații suplimentare despre efectele pe care le are dinamica economiei în viața oamenilor”, notează Leonardo Badea.

Un indicator de sentiment nu poate oferi însă o imagine completă a economiei. Prin natura sa, acesta este mult mai volatil în comparație cu alte variabile economice. Poate reacționa la știrile săptămânii și la tonul dezbaterii publice și, uneori, la orientările și simpatiile respondentului într-o măsură mai mare decât la situația sa economică.

Literatura internațională arată că indicatorii de încredere anticipează adesea punctele de inflexiune ale dinamicii economiei, însă generează și numeroase semnale false.

Din acest motiv, pentru creșterea calității concluziilor, este important ca tendințele indicatorilor de sentiment să fie analizate prin coroborare cu dinamica variabilelor care măsoară economia reală.

„Se cuvine să spunem și ce nu poate face un indicator de sentiment. El este, prin natura lui, o măsură mult mai volatilă prin comparație cu alte variabile economice: reacționează la știrile săptămânii, la tonul dezbaterii publice, uneori la orientările și simpatiile respondentului mai mult decât la situația lui economică. Literatura internațională arată că indicatorii de încredere anticipează adesea punctele de inflexiune ale dinamicii economiei, dar generează și numeroase semnale false. De aceea, pentru a crește calitatea concluziilor, este importantă analiza tendințelor indicatorilor de sentiment prin coroborare cu dinamica variabilelor care măsoară economia reală”, a explicat acesta.

Indicatorii de sentiment sunt utili deoarece măsoară un element care este foarte greu de identificat în statisticile clasice, respectiv nivelul încrederii diferitelor categorii de participanți din economie sau de pe piețe.

Încrederea are și o proprietate economică precisă: reduce costurile de coordonare. Atunci când oamenii au încredere în instituții, reguli și stabilitatea sistemului financiar, orizontul deciziilor se prelungește.

În astfel de condiții, contractele sunt încheiate pentru perioade mai lungi, investițiile devin mai ample, iar economisirea poate fi transformată mai ușor în capital productiv.

În schimb, atunci când încrederea se erodează, crește preferința pentru lichiditate, investițiile sunt amânate, iar prima de risc se majorează.

În acest sens, încrederea reprezintă o infrastructură invizibilă a economiei și societății. La fel ca orice infrastructură, aceasta se construiește lent, dar se poate deteriora rapid.

„Totodată, indicatorii de sentiment sunt utili pentru că măsoară ceva ce altminteri este foarte greu de distins din statisticile clasice: nivelul încrederii diferitelor categorii de participanți din economie sau de pe piețe. Iar încrederea are o proprietate economică precisă: reduce costurile de coordonare. Atunci când oamenii au încredere în instituții, în reguli, în stabilitatea sistemului financiar, orizontul deciziilor se prelungește. Contractele sunt încheiate pentru perioade mai lungi, investițiile devin mai ample, iar economisirea poate fi transformată mai ușor în capital productiv. Dimpotrivă, când încrederea se erodează, preferința pentru lichiditate crește, investițiile sunt amânate, iar prima de risc se majorează. Încrederea este așadar o infrastructură invizibilă a economiei și societății. Și, ca orice infrastructură, se construiește lent și se poate deteriora repede”, subliniază Badea.

Leonardo Badea face legătura între aceste elemente și foaia de parcurs a viitorului economic al României. O strategie națională credibilă trebuie să țină cont atât de elementele care pot fi măsurate, precum productivitatea, investițiile, infrastructura, educația, energia și finanțele publice, cât și de cele care pot fi doar percepute.

În această a doua categorie intră încrederea, așteptările, disponibilitatea de a investi și convingerea oamenilor că efortul depus astăzi va genera prosperitate în viitor.

Pentru ca această radiografie să devină cu adevărat utilă, sunt importante trei elemente: continuitatea, comparabilitatea și dezagregarea.

Continuitatea este necesară deoarece o singură măsurătoare reprezintă o fotografie, în timp ce măsurătorile repetate formează un film. În acest caz, contează direcția, amplitudinea și persistența schimbării. Comparabilitatea este importantă deoarece o metodologie stabilă permite diferențierea unei modificări reale de un efect statistic.

„Aici putem face o legătura cu foaia de parcurs a viitorului economic al României. O strategie națională credibilă trebuie să țină seama atât de ceea ce putem măsura (productivitate, investiții, infrastructură, educație, energie, finanțe publice), cât și de ceea ce putem doar percepe: încredere, așteptări, disponibilitatea de a investi și convingerea oamenilor că efortul de astăzi va produce prosperitate mâine. Pentru ca această radiografie să devină cu adevărat utilă, sunt importante trei lucruri: Primul este continuitatea. O singură măsurătoare reprezintă o fotografie; măsurătorile repetate formează un film. Contează direcția, amplitudinea și persistența schimbării.

Al doilea este comparabilitatea: o metodologie stabilă permite să distingem o modificare reală de un efect statistic.

Și nu în ultimul rând, dezagregarea: media națională poate ascunde diferențe importante între generații, regiuni, categorii de venit sau statut ocupațional”, a explicat acesta.

Capitalul financiar poate fi măsurat, capitalul fizic poate fi construit, iar capitalul uman poate fi format. Există însă și un al patrulea tip de capital, care nu apare în conturile naționale: capitalul de încredere.

De nivelul acestuia depinde succesul cu care o societate poate mobiliza resurse, poate accepta reforme dificile și poate transforma oportunitățile în realizări comune.

Gospodăriile și firmele nu iau decizii exclusiv pe baza tabelelor statistice, ci în funcție de ceea ce cunosc, înțeleg, percep și anticipează. Consumul, economisirea și investițiile se formează, prin urmare, și în zona percepțiilor.