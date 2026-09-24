Șeful Aeroportului București: trei funcții publice și venituri lunare de 134.146 de lei

Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale „Aeroporturi București”, are venituri provenite din trei funcții publice. Potrivit informațiilor prezentate în materialul de bază, veniturile sale lunare cumulate ajung la 134.146 de lei brut.

Pe lângă funcția de director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București”, Bogdan Stelian Mîndrescu este membru în două Consilii de Administrație. Cele trei surse de venit sunt aferente unor instituții și companii cu capital public.

La Registrul Auto Român RA, Bogdan Mîndrescu ocupă funcția de membru în Consiliul de Administrație și primește un salariu de 29.538 de lei brut.

La Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Mîndrescu este, de asemenea, membru în Consiliul de Administrație, pentru această poziție fiind menționat un salariu de 35.260 de lei brut.

Cea mai mare sumă este aferentă funcției de director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București”. Pentru această poziție este indicat un salariu de 69.348 de lei brut.

Prin cumularea celor trei venituri menționate, suma ajunge la 134.146 de lei brut pe lună. Materialul de bază indică pentru aceste venituri un echivalent de 15.600 de euro net lunar.

Funcțiile ocupate de Bogdan Mîndrescu sunt asociate unor instituții din domeniul transporturilor și aviației, precum și unei companii care administrează Aeroporturile București.

Datele prezentate despre veniturile sale sunt legate de pozițiile deținute la Registrul Auto Român, Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Compania Națională „Aeroporturi București”.

Bogdan Mîndrescu are mai multe specializări universitare. A absolvit Facultatea de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității București, obținând pregătire în domeniul economic.

În paralel, a urmat programul „Management în Dezvoltarea rurală și agroturism” la Universitatea de Științe Agronomice. Astfel, pregătirea sa universitară include și specializarea în managementul dezvoltării rurale și agroturism.

Mîndrescu a urmat, de asemenea, Facultatea de Drept și Științe Juridice la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, studiile fiind menționate pentru perioada 2012-2016. CV-ul complet poate fi analizat pe site-ul bucharestairports.ro.

În parcursul său educațional este menționat și un master urmat la Facultatea de Inginerie Aerospațială a Universității Politehnica București.

Pregătirea academică prezentată în CV-ul său reunește, astfel, domenii precum economia, administrarea afacerilor, managementul dezvoltării rurale și agroturismul, dreptul și ingineria aerospațială.

Parcursul profesional al lui Bogdan Mîndrescu a început în sectorul bancar. În anul 2007, acesta s-a angajat la Bancpost, unde a lucrat timp de un an ca consultant de vânzări credite.

Pentru perioada 2008-2011 nu sunt menționate în CV-ul prezentat activitățile profesionale desfășurate de Mîndrescu. În ianuarie 2011, acesta apare însă ca director economic la compania Agregate Interinvest.

Perioada petrecută la Agregate Interinvest a fost de aproximativ trei luni. Ulterior, Mîndrescu a ocupat funcția de economist la Formenerg. La Formenerg a lucrat timp de opt luni. După această perioadă, a fost detașat ca și consilier la Serviciul Protocol al Ministerului Economiei.

Ulterior, Bogdan Mîndrescu a ajuns director economic la compania Pandor. În perioada în care ocupa această funcție, potrivit informațiilor din materialul de bază, a început să ofere servicii de consultanță companiei chineze Inspur Shandog Group Co. Ltd.

Consultanța pentru compania chineză este menționată pentru perioada decembrie 2014 – decembrie 2015. În materialul inițial, compania este descrisă ca fiind controlată de Partidul Comunist Chinez, relatează newsweek.ro.