32 de anvelope au fost testate, doar 6 au primit calificativul maxim. Ce modele au trecut testul

Alegerea anvelopelor de iarnă poate influența direct siguranța la volan, iar diferențele dintre modelele disponibile pe piață devin evidente în testele comparative. Touring Club Suisse (TCS) a analizat în 2026 un total de 32 de modele, iar rezultatele au evidențiat diferențe importante între acestea, în special în condiții de carosabil ud.

Doar șase dintre anvelopele testate au primit calificativul „foarte recomandat”, în timp ce nouă modele au fost declarate nerecomandate. Evaluarea a urmărit mai multe criterii de performanță, iar rezultatele au arătat diferențe considerabile între produsele analizate.

Una dintre cele mai mari diferențe a fost observată la frânarea pe carosabil ud. În una dintre categoriile de dimensiuni testate, distanța necesară pentru oprirea automobilului a diferit cu aproape 18 metri între modelul cu cel mai bun rezultat și cel cu performanța cea mai slabă.

TCS a realizat testarea pentru două dimensiuni de anvelope, 185/65 R15 și 225/50 R17. Prima este întâlnită la modele de automobile de dimensiuni mai mici, precum Audi A1, Renault Clio și Volkswagen Polo, în timp ce cea de-a doua este folosită pe automobile mai mari, printre care Audi A4 și A5, Peugeot 3008 și 5008, Skoda Octavia, dar și mai multe modele BMW și Mercedes, potrivit celor relatate de blick.ch.

În cazul dimensiunii 185/65 R15, diferențele au fost deosebit de vizibile la frânarea pe carosabil ud. Bridgestone Blizzak LM 005 a avut nevoie de 33,5 metri pentru a opri automobilul, în timp ce Rockblade Rock 868S a avut nevoie de 51,4 metri.

Diferența devine și mai clară atunci când este analizată viteza cu care continua să se deplaseze automobilul echipat cu modelul mai slab după oprirea celui dotat cu anvelopa Bridgestone. În momentul în care automobilul echipat cu Bridgestone Blizzak LM 005 era deja oprit, cel dotat cu Rockblade Rock 868S se deplasa încă cu aproximativ 47 km/h.

Rezultatele arată astfel că aceeași probă poate produce diferențe semnificative între modelele testate, chiar dacă toate sunt destinate utilizării în sezonul rece. Comportamentul pe carosabil ud a reprezentat unul dintre criteriile care au influențat rezultatele finale ale testului TCS.

Pentru categoria 185/65 R15, doar două modele au primit calificativul „foarte recomandat”. Este vorba despre Continental WinterContact TS 870 și Michelin Alpin 7.

La polul opus, trei dintre anvelopele analizate în această categorie au fost declarate nerecomandate: Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP și Rockblade Rock 868S. Comportamentul pe carosabil ud a fost principalul punct slab identificat în cazul acestor modele.

Testarea arată totodată că obținerea unui rezultat foarte bun într-o singură probă nu este suficientă pentru acordarea celui mai ridicat calificativ general. Bridgestone Blizzak LM 005 a înregistrat cea mai scurtă distanță de frânare pe carosabil ud dintre modelele comparate la dimensiunea 185/65 R15, însă nu a primit calificativul maxim.

Evaluarea TCS ia în calcul mai multe criterii, nu doar distanța de frânare. În cazul modelului Bridgestone Blizzak LM 005, durata de viață estimată și nivelul mai ridicat al uzurii au influențat negativ rezultatul final.

Prin urmare, o anvelopă poate obține performanțe foarte bune într-o anumită probă, dar rezultatul general poate fi influențat de comportamentul său la alte capitole analizate în timpul testării.

Categoria 225/50 R17 a înregistrat rezultate generale mai bune. Patru dintre cele 17 modele testate au primit calificativul „foarte recomandat”, iar două dintre acestea au obținut cele mai bune rezultate ale categoriei.

Pirelli Cinturato Winter 3 și Continental WinterContact TS 870 au avut cele mai bune rezultate. Acestea au fost urmate de Goodyear UltraGrip Performance 3 și Michelin Alpin 7, care au primit, la rândul lor, calificativul „foarte recomandat”.

Alte șase modele din această categorie au fost încadrate la calificativul „recomandat”. Lista include Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter i*cept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Dunlop Winter, Vredestein Winter Pro+ și Yokohama BluEarth Winter V906.

Pentru șoferii care analizează și varianta utilizării unor anvelope all-season, rezultatele testelor comparative pot reprezenta o sursă de informații înaintea cumpărării. Performanțele diferă de la un model la altul, iar testele iau în calcul mai multe situații de rulare.

În aceeași categorie de 225/50 R17, TCS a identificat șase modele care au primit calificativul „nerecomandat”. Este vorba despre Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP și Sunwide Snowide.

Deficiențele constatate nu au fost identice pentru toate modelele. Falken Eurowinter HS02 Pro și Toyo Tires Observe EWS1 au întâmpinat probleme în special în condiții de iarnă, în timp ce Tracmax Ice-Plus S210 a avut principalele dificultăți pe carosabil ud.

Aptany RW211 a obținut rezultate slabe pe drumurile de iarnă. În cazul modelelor Royal Black Royalwinter UHP și Sunwide Snowide, problemele au fost observate atât pe carosabil uscat, cât și pe carosabil ud.

În total, cele două categorii au inclus 32 de modele testate, dintre care șase au primit calificativul „foarte recomandat”, iar nouă au fost declarate nerecomandate.

TCS a acordat cea mai mare importanță criteriilor legate de siguranță. Comportamentul anvelopelor pe carosabil uscat, ud și acoperit cu zăpadă, alături de frânare și riscul de acvaplanare, a reprezentat 70% din rezultatul final al testului.

Restul de 30% din evaluare a fost alocat unor criterii precum durata de viață, uzura, eficiența, nivelul de zgomot și aspectele referitoare la mediu. Astfel, calificativul final nu a fost stabilit pe baza unei singure probe.

Rezultatele testului arată diferențe între modelele analizate atât la nivelul comportamentului pe diferite tipuri de carosabil, cât și în privința frânării, uzurii și duratei de utilizare estimate.

Testarea TCS pentru anvelopele de iarnă din 2026 include, astfel, rezultate distincte pentru dimensiunile 185/65 R15 și 225/50 R17, cu șase modele care au primit calificativul „foarte recomandat” și nouă care au fost declarate nerecomandate.