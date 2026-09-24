Programul lui Siegfried Mureșan: Poliție Națională unică și servicii publice la același ghișeu

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat joi mai multe măsuri prevăzute în programul său de guvernare, printre acestea numărându-se reorganizarea structurilor de poliție și simplificarea relației dintre cetățeni și instituțiile statului.

Siegfried Mureșan propune reorganizarea structurilor de poliție prin înființarea unei singure Poliții Naționale și existența unui singur tip de polițist pe întreg teritoriul României. În același timp, el susține crearea unui punct unic de lucru al statului cu cetățeanul, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă la ghișee diferite pentru diverse servicii publice.

La același ghișeu ar urma să poată fi rezolvate solicitări precum reînnoirea permisului auto, eliberarea cărții de identitate, înmatricularea unui autoturism sau obținerea pașaportului.

„Vom înfiinţa o singură Poliţie Naţională, un singur tip de poliţist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul. Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii”, a declarat Siegfried Mureşan, joi, la Radio România Actualităţi.

Siegfried Mureșan a declarat că unul dintre obiective este finalizarea reformei pensiilor speciale. El susține ca pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net obținut în activitate și ca pensia să nu poată fi cumulată cu salariul de la stat.

Mureșan a vorbit, de asemenea, și despre situația polițiștilor și a altor categorii de angajați care se pensionează la vârste sub 50 de ani, după ce au acumulat experiență profesională.

Potrivit acestuia, statul investește în pregătirea acestor persoane, iar pensionarea lor la vârful carierei reprezintă o pierdere pentru instituțiile publice. El a precizat că va fi creat un cadru care să le permită să lucreze mai mult, în condiții avantajoase pentru ei, astfel încât să poată continua să servească cetățenii și să rămână mai mult timp la dispoziția statului.