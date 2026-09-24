Colosseumul din Roma, închis după moartea unui muncitor. Un tehnician de 22 de ani a murit într-un accident

Colosseumul din Roma a fost închis după moartea unui muncitor într-un accident produs în timpul unor lucrări la monument. Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a dispus prelungirea închiderii Colosseumului până joi, ca semn de respect pentru Andrea Moretti, un tehnician în vârstă de 22 de ani care și-a pierdut viața în timpul accidentului.

Andrea Moretti a murit după ce a căzut de la o înălțime de câțiva metri în timp ce instala un nou sistem de iluminat în interiorul vechii arene romane, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Accidentul a determinat autoritățile italiene să suspende, de asemenea, toate lucrările de construcție și întreținere desfășurate la Colosseum. Suspendarea este valabilă până la noi ordine.

Inițial, autoritățile italiene anunțaseră doar o închidere parțială a monumentului. Decizia a provocat însă proteste din partea CGIL, cel mai mare sindicat din Italia.

Natale di Cola, responsabilul CGIL pentru Roma, a susținut că viața oamenilor trebuie să fie pusă înaintea interesului turiștilor. Sindicatul a solicitat, de asemenea, ministrului Alessandro Giuli să ofere explicații cu privire la toate circumstanțele în care s-a produs accidentul în care a murit Andrea Moretti.

În urma reacțiilor, ministrul Culturii a decis extinderea închiderii Colosseumului până joi. Totodată, toate lucrările de construcție și întreținere de la monument au fost suspendate până la noi ordine.

Andrea Moretti era tehnician și avea 22 de ani. Acesta participa la lucrările de instalare a unui nou sistem de iluminat în interiorul Colosseumului când a căzut câțiva metri.

Accidentul s-a produs în timpul nopții, iar rănile suferite în urma căderii au fost fatale.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis că vestea morții lui Andrea Moretti a provocat un profund șoc și tristețe. Premierul l-a descris pe muncitor drept un lucrător calificat care și-a pierdut viața în urma accidentului.

Colosseumul este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Romei. Construit în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, acesta a fost cel mai mare amfiteatru din Imperiul Roman.

În perioada Imperiului Roman, arena era utilizată pentru spectacole publice, printre care lupte între gladiatori, execuții și vânători de animale.

În prezent, Colosseumul este cea mai vizitată atracție turistică din Italia.

Închiderea monumentului reprezintă astfel o măsură importantă pentru unul dintre principalele obiective turistice ale țării, în condițiile în care autoritățile au decis să prelungească suspendarea accesului vizitatorilor după accidentul mortal.

Accidentul în care a murit Andrea Moretti are loc la mai puțin de un an după un alt incident grav produs în apropierea Colosseumului.

În noiembrie anul trecut, un muncitor român a murit după ce a rămas prins timp de mai multe ore sub dărâmăturile unei construcții medievale care s-a prăbușit parțial în apropierea Colosseumului.