Profesorul Mihai Vinereanu a fost una dintre personalitățile proeminente ale lingvisticii românești, cunoscut pentru cercetările sale în domeniul etimologiei și pentru teoriile sale privind originea limbii române.

Absolvent al Facultății de Filologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, promoția 1979–1983, Vinereanu și-a continuat cariera academică în Statele Unite ale Americii, unde s-a stabilit în anul 1985.

După mai bine de un deceniu petrecut peste ocean, în 1998, a obținut titlul de Master of Arts în lingvistică la o universitate americană, cu o lucrare dedicată influenței substratului traco-dacic asupra limbii române. Ulterior, a devenit profesor la City University of New York, unde a predat cursuri de lingvistică generală și comparată.

Cercetările sale s-au concentrat pe studiul limbilor indo-europene și pe relațiile complexe dintre limba română și fondul traco-dacic.

Mihai Vinereanu s-a remarcat printr-o viziune neconvențională asupra istoriei limbii, susținând că o parte importantă din lexicul românesc provine din limba traco-dacă, nu exclusiv din latină, așa cum este general acceptat în mediul academic.

Această abordare a generat dezbateri intense între specialiști, dar i-a adus și recunoașterea ca autor al uneia dintre cele mai vaste lucrări de etimologie românească.

Cea mai cunoscută lucrare a sa, Dicționarul Etimologic al Limbii Române – pe baza cercetărilor de indo-europenistică, reprezintă rezultatul a peste două decenii de muncă. Volumul include aproximativ 5.000 de termeni, dintre care 1.000 au fost analizați pentru prima dată, oferind interpretări și explicații etimologice inovatoare.

Pe lângă această lucrare fundamentală, profesorul Vinereanu a publicat și alte volume importante, precum Fondul lexical principal al limbii române, Adevăruri incomode despre limba română și Rădăcini nostratice în limba română. Toate aceste cărți au contribuit la reînnoirea interesului pentru studiile de filologie romanică și indo-europenistică, dar și la promovarea unei perspective naționale asupra limbii.

De-a lungul carierei sale, Vinereanu a participat activ la conferințe, simpozioane și evenimente științifice, atât în țară, cât și în străinătate. Până în ultimele sale zile, a continuat să scrie, să cerceteze și să participe la proiecte academice dedicate originii și evoluției limbii române. Prin activitatea sa constantă, a devenit un reper pentru numeroși cercetători tineri interesați de filologie și istorie lingvistică.

Pe lângă activitatea științifică, Mihai Vinereanu a fost cunoscut și pentru colaborarea sa cu europarlamentarul Diana Șoșoacă și cu Partidul S.O.S. România. A participat la mai multe evenimente organizate de formațiune, inclusiv la conferințe și la Școlile de Vară ale partidului, unde a susținut prelegeri despre identitatea lingvistică și culturală românească.

După anunțul decesului, Partidul S.O.S. România a transmis un mesaj oficial de condoleanțe, în care a subliniat contribuția profesorului la dezvoltarea culturii naționale.

„Partidul S.O.S. România își exprimă profunda tristețe și regretul sincer față de trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Mihai Vinereanu, una dintre cele mai respectate și iubite personalități ale lingvisticii românești contemporane, care și-a ținut ultima conferință la Școala de Vară a Partidului S.O.S. România. Prin întreaga sa activitate științifică, domnul profesor Mihai Vinereanu a adus o contribuție esențială la cunoașterea și valorizarea limbii române, fiind un cercetător de profunzime, un apărător al adevărului istoric și un promotor neobosit al identității noastre naționale”.

Mesajul partidului a fost preluat pe rețelele sociale și a fost apreciat de numeroși simpatizanți, care au transmis la rândul lor mesaje de respect și recunoștință pentru activitatea profesorului.

Diana Șoșoacă, europarlamentar și lider al Partidului S.O.S. România, a transmis un mesaj emoționant în memoria profesorului Vinereanu, subliniind rolul acestuia în formarea generațiilor tinere și în promovarea valorilor culturale românești. Ea a scris:

„Plecarea sa lasă un gol imens în comunitatea științifică, în rândul studenților și al tuturor celor care l-au cunoscut, respectat și iubit. Partidul S.O.S. România transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor, prietenilor și tuturor celor care i-au fost aproape. Vom continua să-l cinstim prin citirea și studierea lucrărilor sale, păstrând vie amintirea unui mare român, care a ars pentru adevăr și pentru demnitatea neamului nostru. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Mesajul a fost însoțit de o fotografie de la una dintre conferințele comune și a fost distribuit pe paginile oficiale ale formațiunii politice.