Situația devine și mai critică din cauza faptului că în perioadele de frig extrem, condițiile meteorologice afectează simultan și țările vecine, precum Bulgaria și Ungaria, de unde România ar putea importa energie electrică. În același timp, posibilitățile de import din Ucraina și Republica Moldova sunt inexistente, ceea ce limitează drastic opțiunile de suplinire a deficitului.

Dan Nica a subliniat că reducerea capacităților de producție din România, în special în contextul retragerii unor unități energetice pe cărbune, a diminuat semnificativ reziliența sistemului național. Astfel, dacă temperaturile scad sub pragurile normale pentru o perioadă prelungită, sistemul energetic ar putea deveni vulnerabil.

În teorie, România are capacitatea de a importa până la 4.400 de megawați, însă în situațiile de frig generalizat, statele vecine se confruntă cu aceleași probleme de consum și nu pot asigura energie suplimentară. Acest context face imposibilă acoperirea deficitului în cazul unei ierni severe.

„Deja s-au scos deja capacități importante. Dacă mai scoatem și ce-a mai rămas pe cărbune, nu mai avem capacitate. Eu am aici un material, la care m-am uitat cu foarte mare atenție, și un raport oficial, și o analiză făcută în ordine serioasă și prezentată la nivelul Comisiei Europene, care spune așa: dacă în România sunt între 7 și 10 zile cu frig, cu ger, România, în scenariul cel mai optimist, are deficit de capacitate de vreo 3.000 de megawați pe oră. În acest scenariu, noi avem teoretic capacitatea să luăm 4.400. Problema e că, în România, când e frig, e frig și în Bulgaria și în Ungaria. Sigur, locuri de pe unde putem să luăm noi energie. Din Ucraina nu poți să iei, din Moldova nu poți să iei. Și atunci, România n-are de unde să ia”, a explicat europarlamentarul la Antena 3.

Europarlamentarul a amintit că România s-a aflat deja aproape de o situație de blackout în anul 2018, când o perioadă de viscol și temperaturi scăzute a redus drastic producția de energie eoliană și solară, acestea contribuind cu doar 0,1% la sistem. În acel moment, Bulgaria a furnizat doar 100 de megawați, o cantitate infimă raportată la necesarul de mii de megawați. Ungaria, la rândul ei, nu a putut oferi energie.

Dan Nica a explicat că în fața unui asemenea risc, autoritățile trebuie să adopte măsuri clare de prevenire și coordonare. În opinia sa, în cazul unui deficit energetic sever, instituțiile de reglementare ar trebui să intervină rapid și să colaboreze la nivel european pentru găsirea unor soluții.

„Și am avut situația asta aproape de blackout – atât a fost de aproape. În 2018, când a fost o săptămână de viscol și ger, energia eoliană și solară a fost zero, 0,1% cu mare greutate. Ne-au dat bulgarii 100 de megawați – vă dați seama, noi vorbim de mii de megawați, și bulgarii au dat 100. Din Ungaria n-am putut să luăm nimic, și a fost aproape de blackout. Sigur, m-am uitat și la declarațiile președintelui Autorității de Reglementare, care spunea că nu este niciun pericol. Păi cum să nu fie un pericol? Uită-te la cifre, uită-te la raport: dacă există un deficit de asemenea natură, tu trebuie să vii și să impui niște măsuri”, a amintit Dan Nica.

El a criticat poziția autorităților care au susținut că nu există niciun pericol privind alimentarea cu energie, arătând că datele oficiale contrazic această afirmație. Conform europarlamentarului, rapoartele analizate la nivelul Comisiei Europene arată clar vulnerabilitatea sistemului românesc în fața unei perioade îndelungate de ger.

În final, Dan Nica a subliniat că, în lipsa unor acțiuni ferme și a unei planificări corecte a resurselor energetice, România ar putea fi expusă unui risc real de întreruperi majore în alimentarea cu energie electrică în această iarnă.