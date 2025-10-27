Clubul Real Madrid a anunțat, duminică dimineață, moartea fostului său portar José Manuel Ochotorena, o figură emblematică a fotbalului spaniol, la vârsta de 64 de ani. Vestea a întristat întreaga lume a sportului, mai ales că Ochotorena nu a fost doar un jucător de top, ci și unul dintre cei mai respectați antrenori de portari ai ultimei generații.

„Real Madrid CF, președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui José Manuel Ochotorena, unul dintre portarii istorici ai clubului nostru. Real Madrid dorește să transmită condoleanțe și compasiune familiei sale, coechipierilor și tuturor celor dragi, precum și tuturor cluburilor pentru care a jucat”, se arată în comunicatul oficial al clubului madrilen.

José Manuel Ochotorena a evoluat pentru Real Madrid între anii 1982 și 1988, perioadă în care a reușit să cucerească două Cupe UEFA (1985 și 1986), trei titluri de campion al Spaniei și o Cupă a Ligii. Deși a împărțit poarta cu alți portari valoroși ai generației sale, contribuțiile sale au fost esențiale în perioada de glorie a echipei din anii ’80, una dintre cele mai prolifice din istoria clubului.

După plecarea de la Real Madrid, a jucat pentru mai multe formații spaniole – Valencia, Tenerife, Logroñés și Racing Santander. Cu Valencia, a obținut una dintre cele mai importante distincții personale ale carierei: Trofeul Zamora în sezonul 1989–1990, acordat portarului cu cea mai mică medie de goluri primite în La Liga.

Ochotorena a fost inclus în lotul echipei naționale a Spaniei pentru Campionatul Mondial din Italia 1990, confirmându-și statutul de jucător de elită. Deși nu a fost titular, a făcut parte dintr-o generație de portari valoroși care au deschis drumul unei perioade de modernizare în fotbalul spaniol.

După retragerea din activitate, José Manuel Ochotorena a avut o carieră remarcabilă ca antrenor de portari, lucrând la cluburi importante precum Valencia și Liverpool, dar mai ales la echipa națională a Spaniei, unde a activat timp de aproape două decenii (2004–2021).

Sub îndrumarea sa, portari legendari precum Iker Casillas, David de Gea sau Pepe Reina au devenit piese cheie ale „Generației de Aur” a Spaniei, care a cucerit Cupa Mondială din 2010 și Campionatele Europene din 2008 și 2012.

Pe lângă mesajul transmis de Real Madrid, numeroase cluburi din Spania, jucători și foști colegi și-au exprimat condoleanțele pe rețelele sociale, amintind profesionalismul, modestia și influența lui Ochotorena asupra generațiilor de portari.

„José Manuel Ochotorena a decedat la vârsta de 64 de ani. Real Madrid transmite condoleanțe tuturor fanilor lui Real Madrid. Odihnească-se în pace”, se încheie comunicatul emis de clubul blanco.

Prin tot ceea ce a realizat, José Manuel Ochotorena rămâne un simbol al dedicării și al excelenței în fotbalul spaniol, un om care a inspirat zeci de jucători și care și-a pus amprenta asupra celor mai mari succese ale Spaniei moderne.