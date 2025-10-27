Vestea dispariției sale a provocat un val de omagii din partea colegilor de scenă și a celor care l-au cunoscut. Michael Rose, de la The Michael Rose Organisation Ltd, a adus un tribut emoționant actorului, descriindu-l ca pe „un adevărat dar” și un om deosebit.

Rose a declarat că Adams a fost „una dintre cele mai calde persoane cu care ți-ai fi putut dori să lucrezi” și a subliniat talentul său remarcabil ca actor, dansator și cântăreț.

„Era unul dintre cei mai calzi domni cu care ți-ai putea dori să lucrezi. Era o bucurie absolută. Inițial era dansator, dar nu era nimic pe care Tony să nu poată face. Era un actor foarte talentat, un dansator și un cântăreț foarte bun. A interpretat rolul bunicului Potts în Chitty Chitty Bang Bang și era o bucurie să-l avem în companie, așa cum era în orice companie. Ne va lipsi”, a declarat Michael Rose, de la The Michael Rose Organisation Ltd, conform Daily Record.

Născut Anthony Sawley Adams în 1940, în Anglesey, Țara Galilor, el și-a dezvoltat talentul artistic la renumita școală de teatru Italia Conti. După ce s-a remarcat pe scenă, Adams a devenit cunoscut publicului de televiziune prin rolul doctorului Neville Bywaters în serialul General Hospital din anii 1970. A mai apărut și în Doctor Who, în episodul The Green Death.

În 1978, Tony Adams a preluat rolul contabilului Adam Chance în serialul Crossroads, personaj care avea să-i definească întreaga carieră. Serialul, difuzat până în 1988, a avut peste 4.500 de episoade, iar Adams a rămas parte din distribuție până la final. Actorul s-a numărat printre membrii originali ai distribuției – alături de Jane Rossington și Kathy Staff – care au revenit în 2001, când producția a fost relansată.

În 2004, Adams a revenit pe scenă în adaptarea teatrală a musicalului Chitty Chitty Bang Bang, jucată la London Palladium Theatre, unde l-a interpretat pe Grandpa Potts.

Ultima sa apariție notabilă a fost în 2023, când a avut un cameo în mini-seria Nolly, scrisă de Russell T Davies, care spune povestea actriței Noele Gordon, vedeta originală din Crossroads. În același serial, actorul Augustus Prew l-a interpretat pe Adams și l-a descris, la momentul difuzării, drept „un om magic”.