Regizorul, actorul și scenograful Liviu Ciulei, una dintre cele mai marcante personalități ale scenei românești, s-a stins din viață pe 25 octombrie 2011, în Germania, la vârsta de 88 de ani.

Distins cu numeroase premii internaționale, inclusiv „Palme d’Or” la Cannes pentru filmul Pădurea spânzuraților, Ciulei a lăsat în urmă o moștenire artistică de excepție, care continuă să inspire generații de actori și regizori.

Născut la 7 iulie 1923, la București, Liviu Ciulei a crescut într-o familie de intelectuali – tatăl său, Liviu Ciulley, a fost un renumit constructor al Bucureștiului interbelic. Deși familia sa visa să-i calce pe urme în arhitectură, Liviu Ciulei a ales teatrul, susținând pe ascuns examenul la Conservatorul de Artă Dramatică, pe care l-a promovat cu nota maximă.

Căsătorit cu actrița Clody Bertola, Ciulei a menținut relații apropiate cu ea și după despărțire, iar prietenia cu regizorul Lucian Pintilie a rămas o legătură de neîntrerupt, marcată de respect și tradiții comune, cum ar fi revelioanele petrecute împreună. Fiul său, Thomas Ciulei, a urmat și el o carieră în regia de film, continuând moștenirea artistică a tatălui său.

Liviu Ciulei a fost o personalitate pluridimensională: regizor, actor, scenograf și profesor de teatru. Încă de la 23 de ani a debutat ca regizor și scenograf pentru spectacolul Poveste stranie. În perioada 1948–1956 a realizat scenografii pentru numeroase piese, jucând și diverse roluri, iar din 1951 a pătruns și în cinematografie, debutând în filmul În sat la noi.

Printre realizările sale de excepție se numără regia filmului Valurile Dunării și capodopera Pădurea spânzuraților, care i-a adus recunoaștere internațională. În teatru, a condus Teatrul Bulandra între 1963 și 1974, fiind apreciat pentru montările spectaculoase și pentru descoperirea de talente. După plecarea din România, a continuat să predea și să regizeze în Statele Unite, la Columbia University, New York University și Teatrul Guthrie din Minneapolis.

Întreaga sa viață a fost dedicată teatrului și filmului, iar contribuția sa la cultura românească rămâne inegalabilă. Liviu Ciulei a fost și rămâne un simbol al creativității, al pasiunii și al excelenței artistice.