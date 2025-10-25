Regulamentul CBAM se aplică produselor importate în UE, care provin din industrii intens poluante, din sectoarele ciment, produse chimice, îngrășăminte, fier/oțel și aluminiu. În această etapă, produsele menționate sunt supuse raportării, iar din 2026 vor fi taxate în funcție de emisiile de carbon încorporate în cadrul procesului de fabricare (taxa pe carbon).

Așadar, pentru importurile de mărfuri supuse CBAM efectuate după 1 ianuarie 2026, importatorii sau reprezentanții vamali trebuie să dețină statutul de declarant autorizat CBAM pentru a finaliza formalitățile vamale de import. Însă, dacă inițial acest statut trebuia dobândit până la începutul anului viitor (cu interdicția continuării operațiunilor în caz contrar), conform simplificărilor adoptate recent, companiile interesate pot depune cererea pentru obținerea statutului până la data de 31 martie 2026.

Modificarea a fost necesară pentru a se evita riscul blocării operațiunilor vamale, însă importurile pot continua doar cu titlu provizoriu, până când autoritatea competentă acordă companiei în cauză statutul de declarant autorizat.

Pe de altă parte, în cazul în care cererea de autorizare va fi respinsă, autoritatea competentă va stabili, în termen de o lună de la data deciziei, emisiile și penalitățile aferente mărfurilor importate între 1 ianuarie 2026 și data deciziei.

Un nou prag cantitativ de scutire

Conform noilor reguli, importatorii sunt scutiți de obligațiile CBAM în cazul în care masa netă a mărfurilor importate într-un an calendaristic nu depășește, cumulativ, pragul de 50 de tone. Astfel, este de așteptat ca majoritatea importatorilor mici să fie scutiți de obligațiile CBAM.

O altă schimbare este reprezentată de reintroducerea raportării pe baza valorilor implicite publicate de Comisia Europeană (din trimestrul trei 2024, operatorii au fost obligați să raporteze emisiile reale încorporate în produsele respective). Schimbarea va simplifica modul de raportare pentru importatorii care nu pot obține de la furnizori valorile emisiilor generate pentru producerea mărfurilor CBAM și, în același timp, va reduce efortul administrativ și economic al companiilor în cauză, dat fiind că nu mai este necesară confirmarea emisiilor de către un verificator acreditat.

Totuși, este de așteptat ca raportarea în baza valorilor implicite ale emisiilor să implice un cost semnificativ mai mare, întrucât aceste valori vor fi mai mari decât cele reale.

Achiziția certificatelor CBAM (echivalentul taxei pe carbon) va începe de la 1 februarie 2027 pentru emisiile încorporate în mărfurile importate în cursul anului 2026 pe o platformă centrală comună dedicată declaranților autorizați CBAM. Prețul certificatelor aferente emisiilor declarate pentru anul 2026 va fi calculat ca o medie trimestrială a prețurilor de închidere ale certificatelor EU ETS (schema UE de comercializare a certificatelor de emisii) pe platforma de licitație.

Totodată, începând cu anul 2027, declarantul autorizat trebuie să se asigure că numărul de certificate din contul său din registrul CBAM la sfârșitul fiecărui trimestru corespunde unui procent de cel puțin 50% din emisiile încorporate în toate mărfurile pe care le-a importat de la începutul anului calendaristic.

De asemenea, datele pentru răscumpărarea și anularea certificatelor CBAM au fost ajustate corespunzător, respectiv 31 octombrie și 1 noiembrie. Astfel, dacă până la data de 31 octombrie a fiecărui an, declaranții CBAM nu vor depune cererea de răscumpărare a certificatelor cumpărate în exces, acestea vor fi anulate automat, fără compensare, la data de 1 noiembrie.

Raportarea și predarea certificatelor CBAM

Noul termen de raportare și predare a certificatelor va fi 30 septembrie a fiecărui an, pentru importurile efectuate în anul anterior celui de raportare (în trecut, termenul de raportare era 31 mai). Astfel, declaranții (importatorii sau reprezentanții vamali) vor avea mai mult timp să colecteze informațiile necesare și să achiziționeze numărul corespunzător de certificate CBAM.

Întrucât procesul de obținere a statutului de declarant autorizat CBAM este unul de lungă durată, cererea de acordare a statutului trebuie să fie pregătită și depusă cât mai rapid pentru a se evita posibile plăți retroactive și penalități pentru mărfurile importate după 1 ianuarie 2026, în cazul în care cererea este respinsă.

Pentru importatorii care efectuează operațiuni anuale de import de mărfuri CBAM în cuantum de 50 de tone sau peste, este recomandată începerea imediată a pregătirii în acest scop. Totodată, în cazul în care este estimat un volum de importuri apropiat de pragul de scutire, este indicată obținerea autorizației pentru a preveni situații neprevăzute precum blocarea operațiunilor vamale.

Totodată, deși modificările adoptate permit importul de mărfuri CBAM pentru importatorii care nu dețin statutul de declarat CBAM, dar care depun o cerere de autorizare până la 31 martie 2026, pentru a avea o predictibilitate a operațiunilor vamale și pentru a preveni eventuale penalități, este recomandată depunerea cererii până la sfârșitul anului 2025.

Mai mult, având în vedere noile termene de achiziție și predare a certificatelor CBAM pentru anul 2026, pentru a avea o predictibilitate privind impactul financiar asupra companiei, ar trebui efectuat din timp un calcul estimativ privind costul achiziției certificatelor în baza volumelor estimative ale importurilor, pentru anul viitor, și a emisiilor aferente.