Prima recomandare de pe listă este „The Empty Man”, o producție americană din 2020. Filmul transformă o legendă urbană aparent banală într-o meditație întunecată despre control și realitate. Atmosfera e densă, iar tensiunea crește lent, construind un tip de groază similară cu cea din scrierile lui H.P. Lovecraft, care se instalează subtil și persistă mult după genericul de final.

Lansat în plină pandemie, The Empty Man a apărut aproape din neant. Filmul a fost distribuit în preajma Halloween-ului, într-un moment în care studioul 20th Century Fox, recent achiziționat de Disney, părea să-l lanseze fără entuziasm și promovare.

Condamnat inițial la anonimat, filmul a fost redescoperit treptat de comunitatea pasionaților de horror, care au recunoscut și recompensat ambiția neobișnuită a directorului. Astăzi, The Empty Man poate fi vizualizat pe Disney+ și Hulu.

Deși trailerul poate sugera un horror convențional, filmul este considerabil mai complex și mai bine realizat decât lasă impresia materialul promoțional.

Al doilea film de pe listă este „Final Prayer”, o producție britanică din 2013 cunoscută și sub numele de „The Borderlands”. Filmul îmbină ironia discretă cu tensiunea constantă.

În centrul poveștii se află doi investigatori trimiși de Vatican să verifice autenticitatea unui miracol într-o biserică izolată din mediul rural englez. Filmul folosește stilul found-footage, creând o atmosferă realistă și claustrofobă.

Final Prayer poate fi vizualizat pe Prime Video.

Al treilea film de pe listă este „Dark Water”, un film japonez din anul 2002. Acesta prezintă povestea unei mame singure și a fiicei sale, mutate într-un apartament în care apa pare să curgă fără sfârșit.

Sentimentul de neliniște este amplificat de stilul minimalist al filmului și de ritmul lent.

Dark Water poate fi vizualizat pe Prime Video.

Ultima recomandare de pe listă este „Gonjiam: Haunted Asylum”, o producție sud-coreeană din 2018. Inspirat de o locație reală, filmul urmărește un grup de tineri care transmit în direct o expediție într-un azil abandonat.

Combinația dintre realismul documentar și reacțiile autentice ale personajelor creează o senzație intensă de imersiune.

Gonjiam: Haunted Asylum poate fi vizualizat pe Prime Video.

Chiar și așa, noaptea de Halloween nu ar fi completă fără clasicii care au modelat imaginea fricii pe marele ecran. „Friday the 13th”, „Halloween” și alte titluri emblematice continuă să aducă aceeași emoție familiară.