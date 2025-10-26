Actrița Isabelle Tate, cunoscută pentru rolul ei din serialul „9-1-1: Nashville”, a murit la vârsta de 23 de ani. Tânăra suferea de o boală neuromusculară, care i-a afectat sănătatea pe parcursul vieții.

Familia sa a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, descriind-o ca fiind „plină de energie, o luptătoare, care nu a căutat niciodată scuze pentru faptul că avea o dizabilitate în comparație cu ceilalți.” Familia îndoliată a cerut ca, în locul florilor, donațiile în memoria ei să fie făcute către Asociația Charcot-Marie-Tooth, organizație ce oferă informații despre boala de care suferea Isabelle.

Tate a început cariera în copilărie, jucând și fiind model, și a absolvit Universitatea de Stat din Tennessee cu o diplomă în afaceri. Revenirea ei în actorie, odată cu rolul din „9-1-1: Nashville”, a marcat prima ei angajare ca adult. Episodul pilot al serialului a fost filmat în iunie și a debutat pe 6 octombrie, iar ca omagiu, episodul din 30 octombrie va include un card final in memoriam pentru Isabelle.

Dincolo de actorie, Isabelle era pasionată de muzică, compunând și înregistrând cântece împreună cu prietenii, dar și de momentele petrecute alături de familie și prieteni, fiind adesea descrisă ca „sufletul petrecerii.” Isabelle este supraviețuită de mama sa, Katerina Tate, tatăl vitreg Vishnu Jayamohan, tatăl John Daniel Tate și sora sa, Daniella.

Vestea morții lui Isabelle Tate a provocat un val de emoție printre fanii ei. Pe Facebook, oamenii și-au exprimat tristețea și compasiunea pentru familia îndoliată. Mulți își vor aduce aminte de personalitatea ei și dedicarea ei față de artă.