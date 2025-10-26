Duminică, în Timișoara, mai mulți oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de Guvernul lui Ilie Bolojan, neținând cont de ploaia care cădea.

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat, afișând steaguri și purtând bannere pe care și-au scris atât mesajele de sprijin, cât și cererile politice.

În timpul protestului, participanții au strigat lozinci precum „Afară, afară cu hoții din țară!”, în timp ce pe steaguri și pancarte apăreau mesaje de genul „Călin Georgescu președinte”, „Vrem să știm adevărul din 6 decembrie 2024” sau „Jos Guvernul Bolojan”.

Manifestația, promovată în prealabil pe rețelele sociale sub denumirea „Greva Generală Civică”, a fost descrisă ca o inițiativă pașnică menită să afirme valorile demnității, dreptății și libertății.

Cei care au inițiat acțiunea, prezentându-se drept „cetățeni ai României”, le-au cerut participanților să vină îmbrăcați în cămăși albe, cu tricolorul legat la braț, și au subliniat importanța menținerii unui comportament pașnic, fără acte de violență.

Evenimentul de protest s-a desfășurat chiar în ziua în care premierul Ilie Bolojan și liderul AUR, George Simion, au participat la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, un moment cu o puternică semnificație religioasă și simbolică.

Pe durata Sfintei Liturghii și a ceremoniei de sfințire a picturii din Catedrala Națională, accesul în interior a fost permis exclusiv celor aproximativ 3.000 de invitați oficiali. În același timp, în fața edificiului, aproape 9.000 de pelerini, veniți în grupuri organizate din diverse eparhii ale țării, au urmărit slujba pe ecranele amplasate lângă treptele de intrare.

Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, reprezintă un simbol al recunoștinței față de eliberarea poporului român de sub dominația străină și față de dobândirea independenței sale ca stat.

Denumirea de „Catedrala Mântuirii Neamului” a fost propusă după Războiul de Independență din 1877, iar sensul ei s-a adâncit odată cu evenimentele Primului Război Mondial și Marea Unire din 1918. Numele exprimă, de fapt, recunoștința față de Dumnezeu pentru eliberarea poporului român de sub asuprire și pentru împlinirea idealului național.

Catedrala Mântuirii Neamului, proiect promis de Biserica Ortodoxă și de Stat de peste 140 de ani, întruchipează un veritabil simbol al identității naționale. Construcția sa materializează idealurile Independenței și ale Unirii, motiv pentru care este cunoscută și sub numele de Catedrala Națională a României.