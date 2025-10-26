În așteptarea unui răspuns oficial din partea ICR, care întârzie din cauza lui Liviu Jicman, sursele indică că cheltuielile pentru deplasările sale ar fi între 200.000 și 400.000 de euro.

Materialul publicat anterior a stârnit nemulțumire, mai ales printre angajații instituției, care au transmis informații despre modul autoritar în care Jicman îi tratează, refuzul de a finanța proiecte considerate în interesul României și legăturile politice care i-au permis să ajungă, de la statutul de activist PNL minor, la o poziție cu putere și resurse considerabile.

Se menționează că nici persoane influente, precum Ilie Bolojan, nu intervin, deși gestionarea bugetului ICR ar impune reacții ferme. Există însă limite și personaje pe care chiar liderii locali aleg să nu le confrunte direct.

Liviu Jicman, membru PNL și fost consilier local în Sectorul 3 în 2013, a cunoscut o ascensiune profesională rapidă începând cu 2015, odată cu numirea unchiului său, Sergiu Nistor, ca consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis. Recomandat atât de familie, cât și de reputația sa, Jicman a ajuns, printr-un concurs contestat, în funcția de director al Muzeului Cotroceni.

Această promovare a fost facilitată de Ordonanța de Urgență nr. 86/2016, care a modificat Legea privind Administrația Prezidențială, eliminând postul de director al Muzeului Cotroceni din subordinea Ordonanței 189/2008, ce reglementa managementul instituțiilor culturale. Astfel, procedura de concurs și criteriile de studii au fost eliminate, transformând funcția într-un post permanent, ocupabil pe durată nedeterminată, fără mandate limitate, evaluări periodice sau concursuri de management.

Normal! Unchiul, consilier prezidențial, îi pregătea un post pe viață nepotului, spune Dan Andronic pe EVZ.

După această modificare, în decembrie 2016 a fost organizat un „concurs” pentru postul de director, anunțat exclusiv la avizierul muzeului, cu termene care nu respectau HG 1027/2014. Singurul candidat a fost Liviu-Sebastian Jicman, declarat câștigător. Ancheta publicată în 2022 de ziarul „Libertatea” a arătat că Administrația Prezidențială a confirmat că anunțul nu a fost publicat în Monitorul Oficial sau în presă, ci doar intern, făcând astfel procedura practic inaccesibilă pentru alți candidați.

Detaliile relației strânse dintre Sergiu Nistor, cunoscut drept „Unchiul”, și Klaus Iohannis, „Șeful”, au ieșit la iveală odată cu informațiile apărute după publicarea articolului precedent.

Actul I – Sibiu, Capitală Culturală Europeană (2005–2008):

În perioada pregătirilor și desfășurării programului „Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007”, Sergiu Nistor a ocupat rolul de comisar guvernamental, gestionând finanțările și coordonarea programului cultural, în timp ce Klaus Iohannis, primarul Sibiului, era partenerul-cheie pentru infrastructură și agendă culturală. Colaborarea lor a fost strânsă și documentată public, Nistor explicând investițiile și rezultatele proiectului.

Actul II – Cotroceni (2015–2024):

După ce Klaus Iohannis a devenit președinte, l-a numit pe Sergiu Nistor consilier prezidențial în Departamentul Cultură, Culte și Minorități Naționale, funcție pe care acesta a ocupat-o aproape un deceniu. Pe 15 octombrie 2024, Nistor a fost eliberat din funcție și numit ambasador al României în Letonia, marcând încheierea mandatului său de la Cotroceni și continuarea carierei în diplomație.

Pentru Liviu Jicman, postul de la Muzeul Cotroceni, oferit prin influența „Unchiului”, a reprezentat primul pas spre o carieră politică și administrativă mai amplă, culminând cu numirea sa la conducerea Institutului Cultural Român, unde încă așteptăm răspunsul la solicitarea de informații publice depusă conform Legii nr. 544/2001.