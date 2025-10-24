Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a lansat mai multe critici la adresa lui Călin Georgescu și a susținut că fostul candidat ar fi, printre altele, „nebun” și „trădător”.

De asemenea, el a susținut că nu ar fi trebuit să se ajungă în situația în care Georgescu să poată candida în alegeri, cu atât mai puțin să ajungă într-un al doilea tur de scrutin.

Deși Theodor Paleologu s-a declarat în trecut un adversar al discursului urii, intervenția sa de data aceasta a fost dominată de termeni extremi și de un ton conflictual.

Paleologu a făcut și o comparație între Călin Georgescu și Corneliu Vadim Tudor, menționând că, deși îl considera pe Vadim un „cinic”, îl prefera pe acesta în locul unui om pe care îl consideră „dement genuin”, așa cum l-a caracterizat pe Georgescu.

„Unii se întreabă dacă, de exemplu, Călin Georgescu e dement sau doar face pe nebunul. Eu sunt din prima școală de gândire, chiar cred că e nebun. Într-un fel, prefer un cinic precum Corneliu Vadim Tudor, mai degrabă decât un dement genuin cum este Călin Georgescu”, a susținut Theodor Paleologu într-un interviu pentru Adevărul.

Fostul ministru a comparat atitudinile și declarațiile lui Călin Georgescu cu cele ale Dianei Șoșoacă, susținând că între cei doi ar exista o competiție privind intensitatea convingerilor și a discursului pe care el îl numește „legionar”.