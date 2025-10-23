Discuțiile despre acest subiect au generat o dispută între Dumitru Dragomir și actorul Florin Zamfirescu. Cei doi au avut un schimb de replici tensionat, pornind de la modul în care Cristela Georgescu a fost menționată în spațiul public.

Dragomir a povestit că întreaga discuție a pornit de la o expresie interpretată greșit de actor, însă cei doi și-au clarificat ulterior neînțelegerea și au revenit la relațiile amicale.

Fostul deputat a explicat că expresia folosită nu avea o conotație jignitoare, ci una simbolică, cu sens pozitiv. El a subliniat că a fost primul care a propus ca soția lui Călin Georgescu să candideze la președinția României, o idee care ulterior a fost preluată și de alte persoane.

„Eu am spus-o prima dată, eu am propus aici la Fanatik să candideze Cristela la preşedinţie. Şi nici nu era o greşeală. De-aici de la Fanatik au luat-o, de la propunerea mea. Florin Zamfirescu mi-a şi dat telefon şi s-a legat de mine. I-am spus că noi am făcut o chestie, am zis despre Cristela că e ‘Cristelniţa’. Cristelniţa e ceva sfânt, nu e o poreclă aiurea. Şi mă sună actorul Florin Zamfirescu, cu care eu sunt amic şi pe care îl admir. Spune: Domnu’ Mitică, ce e dom’le asta cu Cristelniţa?’; ‘Domnule Zamfirescu, cristelniţa e un obiect sfânt’; Asta ai vrut să spui?’; ‘Bineînţeles, domnule Zamfirescu, lumea ştie ce înseamnă cristelniţă!’ El atunci a zis: ‘Aoleu, domnu’ Dragomir, atunci este altceva’”, a povestit Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Dumitru Dragomir este convins că, dacă această candidatură s-ar fi concretizat, România ar fi avut astăzi primul președinte femeie din istoria sa. El consideră că aparițiile Cristelei Georgescu în spațiul public au fost puternice și convingătoare, iar prezența sa ar fi avut un impact major asupra electoratului.

„Eu am spus aici la Fanatik că dacă în locul domnului Georgescu se înscria doamna Cristela, astăzi aveam preşedinte o doamnă. Până mor o să spun asta. Că şi ea defilase foarte bine la televizor, jucase foarte bine doamna”, a mai spus Dragomir.

Totuși, fostul parlamentar admite că, în ciuda potențialului său electoral, o astfel de candidatură ar fi întâmpinat obstacole serioase. Dragomir susține că procesul de alegere a președintelui României nu depinde exclusiv de votul cetățenilor, ci și de influențe externe, care pot schimba cursul alegerilor. În opinia sa, aceste „intervenții” ar fi fost principala piedică în calea unei eventuale victorii a Cristelei Georgescu.