Magistrații Curții de Apel București au dispus eliminarea mai multor probe din dosarul penal în care sunt cercetați Călin Georgescu și Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul acestuia.

Decizia instanței vizează declarații oferite în calitate de martori de persoane apropiate lui Horațiu Potra. Acestea au fost date în luna decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest caz.

Judecătorii au stabilit că respectivele declarații nu pot fi utilizate în proces, fiind eliminate din materialul probator.

În același timp, Curtea de Apel București a respins ca nefondate cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra în cadrul procedurii.

Dosarul vizează acuzații de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, iar ancheta a generat un interes public ridicat încă din momentul în care au fost efectuate primele rețineri.

După decizia instanței, Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, a intervenit public și a susținut că familia sa ar fi fost supusă unor proceduri pe care le consideră abuzive.

Într-o intervenție televizată la Realitatea TV, aceasta a afirmat că familia Georgescu a primit două sancțiuni financiare semnificative, pe care le-a contestat deja în instanță.

Potrivit acesteia, sancțiunile ar fi fost aplicate în urma unor controale ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (GDPR) și ale Autorității Electorale Permanente (AEP).

Cristela Georgescu a declarat că familia sa a primit două amenzi importante, în valoare de 10.000 de euro și, respectiv, 40.000 de euro, care au fost achitate și ulterior contestate în instanță, la recomandarea avocaților.

În intervenția sa, Cristela Georgescu a susținut că sancțiunile aplicate ar fi disproporționate și că situația ar reflecta un climat de presiune asupra familiei.

Potrivit acesteia, amenda aplicată de autoritatea pentru protecția datelor ar avea legătură cu modul în care ar fi fost utilizat site-ul de prezentare al campaniei, în timp ce sancțiunea aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă ar viza modul de declarare a unor sume utilizate în campania electorală.

Cele două sancțiuni au fost contestate în instanță, iar procesul urmează să stabilească dacă acestea vor fi menținute sau anulate.