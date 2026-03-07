Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a decis să își închidă PFA-ul înregistrată în comuna Mățău, județul Argeș, într-o casă părăsită. Potrivit documentelor oficiale de la Registrul Comerțului, PFA-ul a fost radiat la 19 februarie 2026, la cererea titularului, după peste cinci ani de activitate.

PFA-ul, înregistrat la 11 noiembrie 2021, a avut sediul într-o casă bătrânească de la Mățău, vândută ulterior unui cuplu din Cluj pentru 100.000 de euro. În prezent, imobilul este abandonat și se află într-o stare avansată de degradare.

Tranzacțiile desfășurate prin PFA-ul acesteia au atras atenția ANAF. În octombrie 2025, s-a dezvăluit că soția lui Călin Georgescu a încasat 40.000 de lei de la Marsala Koncept SRL, companie cu sediul în Portul Constanța. Contractul, înregistrat în raportul administratorului judiciar al firmei aflate în insolvență, nu confirmă prestarea serviciilor pentru suma încasată, ceea ce ridică suspiciuni fiscale.

Marsala Koncept SRL, companie implicată în comerțul cu combustibili, a livrat în 2022 aproximativ 3.000 de tone de motorină către Sheriff, companie din Tiraspol, zonă separatistă controlată de Federația Rusă. În aceeași perioadă, firma a înregistrat pierderi majore de peste 160 de milioane de lei, cauzate, potrivit administratorului judiciar, de „operațiuni fiscale neregulamentare și administrare frauduloasă”.

Cristela Georgescu a desfășurat activități diverse prin PFA, inclusiv comerț online, consultanță pentru afaceri și management, servicii media și educație. În prezent, aceasta deține societatea Cristela Georgescu Education SRL, înființată în 2023, care gestionează vânzarea de cursuri și cărți proprii în domeniul sănătății. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 283.597 lei și un profit brut de 28.196 lei.

Persoanele din cercul de afaceri al familiei Georgescu sunt implicate în mai multe controverse. Osman Elbis, proprietarul Marsala Koncept, a colaborat anterior cu Ionel Rusen, apropiat al lui Călin Georgescu. Cei doi sunt menționați într-o plângere DIICOT legată de prejudicii de un milion de euro. În plus, tranzacțiile cu firme din zona Tiraspol au amplificat atenția autorităților fiscale.