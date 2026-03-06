Guvernul României a adoptat recent o măsură decisivă împotriva cesionării firmelor cu datorii, o practică utilizată frecvent pentru evitarea plății obligațiilor fiscale, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook. Această inițiativă are scopul de a proteja mediul de afaceri legitim și de a preveni exploatarea persoanelor vulnerabile în tranzacții aparent legale.

În România, firmele cu datorii la buget erau adesea transferate către terți, inclusiv persoane aflate în situații vulnerabile, pentru a scăpa de obligațiile fiscale. Această metodă a generat pierderi pentru stat și pentru alți creditori, în timp ce unii foști asociați au acumulat averi semnificative.

Până anul trecut, cesionarea părților sociale ale firmelor era opozabilă față de ANAF doar după notificarea autorității și, în anumite cazuri, după constituirea de garanții pentru datoriile restante.

”Fenomenul este unul cunoscut şi semnalat de multe ori în spațiul public: firme cu datorii la buget erau cesionate către terțe persoane, multe din acestea persoane aflate în situații vulnerabile, cu unicul scop ca foștii asociați să iasă din societate și să evite astfel plata obligațiilor fiscale. Printr-o astfel de modalitate de cesionare pierdea şi statul, dar şi ceilalti creditori ai acestor societăți, in timp ce aceste persoane care apelau la astfel de practici au făcut, ani la rând, averi uriaşe în acest paradis al evaziunii din România. Anul trecut am pus însă stop acestui fenomen. Atunci am introdus primul set de reguli prin care cesionarea părților sociale în cazul firmelor cu datorii a devenit opozabilă față de autoritatea fiscală doar după notificarea ANAF și, în anumite situații, după constituirea de garanții pentru obligațiile restante”, arată ministrul pe Facebook.

Decizia recentă a Guvernului extinde aceste reguli, eliminând lacunele care permiteau evitarea plății datoriilor. Obligațiile de notificare și mecanismele de protecție se aplică acum indiferent de asociatul care transferă părțile sociale, împiedicând evazioniștii profesioniști să folosească cesiunea ca metodă de evaziune.

Această măsură consolidează instrumentele preventive ale statului, contribuind la un cadru fiscal mai transparent și mai sigur pentru companiile care respectă legea.

Măsura are un impact pozitiv asupra disciplinei fiscale și a transparenței economice. Alături de digitalizarea administrației fiscale, aceste reguli protejează firmele corecte și limitează practicile frauduloase care afectează întreaga economie.

Totuși, unele critici din spațiul public subliniază că alte probleme fiscale, cum ar fi TVA-ul și impozitul pe profit, rămân nerezolvate, iar unele descoperiri de nereguli s-au datorat sesizărilor cetățenilor, nu doar acțiunii autorităților.