Conducerea companiei a subliniat că strategia Digi rămâne aceea de a oferi servicii telecom la prețuri competitive, fără planuri de scumpiri în perioada următoare. Modelul de business al grupului se bazează pe pachete simple, cu servicii nelimitate și tarife accesibile, dar și pe controlul intern al principalelor operațiuni.

Potrivit reprezentanților companiei, integrarea activităților – de la infrastructură până la serviciile de relații cu clienții – oferă un avantaj competitiv important față de alți operatori europeni.

În contextul unor speculații apărute în piață privind posibile creșteri de tarife pentru majorarea veniturilor, CEO-ul Serghei Bulgac a respins această idee și a subliniat că situația financiară a companiei este stabilă.

„România rămâne principalul motor de cash al grupului”, a transmis conducerea Digi, explicând că marjele companiei sunt deja solide și nu justifică o schimbare de strategie în ceea ce privește politica de prețuri.

În paralel, Digi pregătește listarea operațiunilor sale din Spania, o mișcare strategică menită să susțină planurile de dezvoltare pe această piață.

Înainte de lansarea ofertei publice, compania intenționează să realizeze o majorare de capital estimată între 150 și 200 de milioane de euro, fonduri care ar urma să fie utilizate pentru extinderea infrastructurii și consolidarea poziției pe piața spaniolă.

Procesul este coordonat de un consorțiu bancar format din Barclays, Santander și UBS, cu sprijinul băncii de investiții Rothschild. Potrivit planurilor actuale, oferta publică ar putea fi lansată în intervalul sfârșitul lunii aprilie – sfârșitul lunii mai, iar compania ia în calcul inclusiv o tranșă destinată investitorilor de retail.

În cadrul întâlnirii cu investitorii, conducerea Digi a respins ferm și speculațiile privind o posibilă vânzare a companiei către grupul spaniol Telefónica. În piață a fost vehiculat scenariul unei tranzacții evaluate la aproximativ 3,8 miliarde de euro, inclusiv datoria netă.

CEO-ul Serghei Bulgac a transmis însă că o astfel de opțiune nu este luată în calcul de companie.

„Nu există niciun motiv pentru a vinde”, a afirmat Bulgac.

Digi Communications este prezentă în prezent în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia, iar expansiunea pe piața spaniolă a transformat compania într-un competitor puternic pentru operatorii tradiționali.

Strategia de prețuri agresive și pachetele simple de servicii au contribuit la creșterea rapidă a bazei de clienți, punând presiune competitivă pe operatorii consacrați din sectorul telecom european.