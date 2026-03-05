Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că România a înregistrat una dintre cele mai mici creșteri ale prețului la combustibili din Uniunea Europeană, în contextul tensiunilor internaționale și al fluctuațiilor de pe piața petrolului.

Potrivit acestuia, instituțiile statului au monitorizat atent modul în care se formează prețurile la carburanți, pentru a preveni eventuale majorări nejustificate.

„În România, datorită faptului că, săptămâna trecută, împreună cu Consiliul Concurenţei, împreună cu ANPC, împreună cu ANAF, ne-am asigurat şi informat prin adrese speciale, prin activitate specială, că modul formării preţurilor este unul conform legii, avem o creştere în medie, până aseară, de circa 20 de bani, iar până astăzi de 25 de bani la litrul de motorină, care este etalonul principal, comparativ cu Italia, care are aproximativ 60 de bani, şi Germania, care are aproximativ un euro, adică de cinci ori mai mult, respectiv de trei ori mai mult, de patru ori mai mult. În acelaşi timp, începând de anul trecut, din octombrie, am început, împreună cu toate companiile din România, să creăm rute alternative de aprovizionare cu combustibil, fără să ştim că va urma acest eveniment. Acest lucru ne-a dat flexibilitatea de a ne asigura stocuri pentru cel puţin cinci luni de zile de acum înainte, de a ne asigura rute alternative, iar în momentul de faţă, undeva la sub 7% din tot ceea ce consumăm în România, ca importuri, ca şi petrol rafinat, ajunge să fie adus prin Strâmtoarea Ormuz. Ceea ce pot să vă spun foarte clar este că datorită măsurilor pe care le-am luat în Guvernul României, în momentul de faţă, România, deşi cu o creştere a costului combustibililor, are una dintre cele mai mici creşteri dintre statele-membre ale Uniunii Europene”, a spus Ivan, la Digi24.

Ministrul Energiei a explicat că autoritățile au adoptat două direcții principale pentru a menține stabilitatea pieței combustibililor: verificarea modului de formare a prețurilor și diversificarea rutelor de aprovizionare.

Prima măsură a vizat prevenirea unor eventuale creșteri artificiale de preț, prin implicarea instituțiilor de control și supraveghere a pieței. În paralel, autoritățile au lucrat împreună cu companiile din domeniu pentru identificarea unor rute alternative de transport al carburanților, astfel încât eventualele blocaje sau tensiuni geopolitice să nu afecteze aprovizionarea.

Bogdan Ivan a mai anunțat că în ședința de Guvern de joi urmează să fie adoptat un act normativ care vizează protejarea consumatorilor casnici de gaze naturale.

Potrivit ministrului, documentul va garanta că prețul plătit de consumatorii casnici pentru gaze naturale nu va depăși un anumit nivel în perioada următoare.