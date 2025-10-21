După ce și-a încheiat prezența la semnarea controlului judiciar la sediul Poliției Buftea, Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a fost abordat de jurnaliști pentru declarații.

Discursul lui Georgescu a debutat cu un mesaj de recunoștință adresat susținătorilor săi, ale căror scandări nu conteniseră pe durata întregii declarații.

Călin Georgescu a transmis că tezaurul dacic reprezintă un simbol al identității românești și a criticat dur autoritățile pentru modul în care a fost scos din țară, considerând că acest episod reflectă eșecul statului român.

„Tezaurul dacic este un simbol al poporului român. Este identitatea noastră, este începutul existenței noastre. Neglijența, pot să spun criminală, a autorităților care au scos tezaurul dacic din țară fără hotărâre de guvern, în condiții de precaritate instituțională, ar face să roșească orice om cu bun simt. Acest lucru arată eșecul statului român”, declară Călin Georgescu.

Georgescu a afirmat că situația politică și economică a României este precarară, descriind statul ca o ficțiune juridică, economia ca o piață de desfacere pentru alții și sistemul de sănătate ca fiind el însuși bolnav.

„Politic suntem o glumă, statul este o ficțiune juridică, economic suntem doar o piață de desfacere pentru ații, iar sănătatea a devenit ea însăși o boală”, spune Georgescu.

După ce și-a încheiat intervenția, Călin Georgescu s-a îndreptat spre biserica situată în apropierea sediului poliției.

Călin Georgescu s-a prezentat la Poliția Buftea pentru a-și semna controlul judiciar, ca parte a măsurii dispuse în dosarul în care este cercetat pentru propagandă legionară.

Semnarea controlului judiciar, care inițial era programată la sediul IPJ Ilfov, a fost mutată la Buftea și va avea loc în fiecare marți, începând cu ora 11.00.

Pe 2 iulie, Parchetul General l-a trimis în judecată pe fostul candidat la prezidențiale, acuzându-l că a promovat public cultul persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, săvârșite în mod repetat prin cinci acte materiale.

În cadrul controlului judiciar, Georgescu are interdicții stricte, printre care se numără obligația de a nu părăsi țara fără aprobarea autorităților și restricția de a nu distribui pe rețelele sociale materiale cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.