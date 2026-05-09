Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a publicat sâmbătă un mesaj cu puternică încărcătură religioasă și simbolică, în contextul comemorării zilei de 9 mai, dată asociată atât Zilei Europei, cât și victoriei împotriva Germaniei naziste, celebrată în Rusia.

El a afirmat că data de 9 mai 1945 reprezintă un reper istoric major pentru Europa și pentru memoria colectivă a continentului, subliniind că încheierea războiului a adus pacea după una dintre cele mai sângeroase perioade din istoria modernă.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, fostul candidat la prezidențiale a insistat asupra ideii că pacea trebuie apărată și transmisă generațiilor următoare ca o valoare fundamentală. Totodată, acesta a făcut referire la dimensiunea spirituală și creștină a păcii, pe care a descris-o drept o stare firească a omului apropiat de Dumnezeu.

Mesajul publicat de acesta a fost însoțit și de o referire religioasă, fostul candidat invocând un verset biblic despre rolul făcătorilor de pace și legătura dintre credință și evitarea conflictelor.

„Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”.

Pacea definește starea omului creștin, nu războiul care începe când omul se îndepărtează de Dumnezeu, de adevăr și de aproapele său. Pacea este conștiință, alegere morală și responsabilitate, nu un document”, a mai transmis acesta.

În partea finală a postării, Călin Georgescu a vorbit despre responsabilitatea părinților față de generațiile viitoare și despre importanța educării copiilor într-un spirit al păcii și al respectului față de sacrificiile trecutului.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a declarat că experiențele dramatice ale războaielor trebuie cunoscute și înțelese de noile generații, pentru ca acestea să conștientizeze costurile umane ale conflictelor armate.

„Sunt tată și vă îndemn să creștem copii cărora să le lăsăm moștenire pacea, iar ei o vor prețui și apăra, tocmai pentru că au înțeles cât a costat războiul”, a scris Călin Georgescu.

Mesajul publicat de acesta vine în contextul în care data de 9 mai este marcată anual în Europa drept zi a comemorării victoriei împotriva Germaniei naziste, dar și ca moment de reflecție asupra consecințelor războiului și asupra necesității păstrării stabilității și securității pe continent.